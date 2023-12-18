Путін спростив надання громадянства РФ жителям Молдови, Білорусі та Казахстану

Для громадян трьох країн скасовуються обов’язкові вимоги про п’ятирічне проживання в Росії перед поданням заяви на громадянство, а також знання історії та законів РФ. Для громадян Білорусі навіть немає необхідності підтверджувати знання російської.

Путін підписав новий указ про спрощене громадянство РФ

Президент Росії Володимир Путін спростив приймання у громадянство Росії громадян Білорусі, Казахстану та Молдови.

Про це йдеться в указі, опублікованому на російському офіційному порталі правової інформації.

Згідно з новими правилами, для громадян трьох країн скасовуються обов’язкові вимоги про п’ятирічне проживання в Росії перед поданням заяви на громадянство, а також знання історії та законів Росії. Для громадян Білорусі скасовується необхідність підтверджувати знання російської.

30 травня 2022 року Путін підписав указ, який спрощує отримання російського громадянства дітьми-сиротами з України. В указі окремо згадані самопроголошені "ЛДНР", які є частиною України.

11 липня Путін підписав указ, який спрощує набуття громадянства Росії для всіх жителів України. Міністерство закордонних справ України рішуче засудило цей документ.

Путін вербує гарматне м’ясо

Молдовський прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан прокоментував указ президента РФ Володимира Путіна про спрощений порядок надання громадянства жителям Молдови, а також Білорусі й Казахстану.

Про це Речан сказав в етері телеканалу TV8 18 грудня.

Прем’єр Молдови заявив, що розглядає указ Путіна як "спробу набрати "гарматне м'ясо" для цієї жорстокої і незрозумілої війни, розпочатої Росією в сусідній країні Україні".

Хочу попросити громадян не вдаватися до цього, – додав він. Поширити

За словами Речана, наразі в Росії перебувають від 150 до 200 тис молдован.