Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін, який прагне позбавити суверенітету Україну та низку інших країн, цинічно заявив про необхідність збереження незалежності РФ.

Що відомо про зухвалі заяви Путіна та їхній реальний зміст

Росія не може, як деякі країни, в обмін на ковбасу віддати свій суверенітет. Ми повинні пам'ятати і ніколи не забувати, і дітям нашим покарати: Росія або буде суверенною самодостатньою державою, або взагалі не буде. Це дуже важлива річ, яка завжди має бути в нас у голові та серці, - зухвало заявив кремлівський диктатор. Поширити

Ймовірно, що у його промові порівняння із ковбасою стосувалось Білорусі, яка в обмін на кремлівські подачки майже повністю відмовилась від власної самостійності.

Чому Україні не варто розраховувати на мир із РФ

За словами російського політика-опозиціонера Леоніда Гозмана у коментарі журналістам “24 каналу”, очевидно, що попри численні заяви Кремля про нібито прагнення мирних переговорів з Україною, кремлівського диктатора Путіна цікавить лише нетривала пауза для відновлення власної окупаційної армії.

Путін веде одразу 3 війни: проти України, за відновлення російської імперії, та війну із Заходом для того, щоб знищити західну цивілізацію. Тому він не зупиниться ніколи, - пояснює Гозман. Поширити

Російський опозиціонер зазначив, що низка посадовців на Заході воліє не помічати історичних аналогій, наприклад наслідки передачі Гітлеру Судетів, які були частиною Чехословаччини, що закінчилось початком чи не настрашнішої війни в історії людства.