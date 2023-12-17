Путін назвав умови припинення існування РФ

Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін, який прагне позбавити суверенітету Україну та низку інших країн, цинічно заявив про необхідність збереження незалежності РФ.
Що відомо про зухвалі заяви Путіна та їхній реальний зміст
Ймовірно, що у його промові порівняння із ковбасою стосувалось Білорусі, яка в обмін на кремлівські подачки майже повністю відмовилась від власної самостійності.
Чому Україні не варто розраховувати на мир із РФ
За словами російського політика-опозиціонера Леоніда Гозмана у коментарі журналістам “24 каналу”, очевидно, що попри численні заяви Кремля про нібито прагнення мирних переговорів з Україною, кремлівського диктатора Путіна цікавить лише нетривала пауза для відновлення власної окупаційної армії.
Російський опозиціонер зазначив, що низка посадовців на Заході воліє не помічати історичних аналогій, наприклад наслідки передачі Гітлеру Судетів, які були частиною Чехословаччини, що закінчилось початком чи не настрашнішої війни в історії людства.
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