Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин, стремящийся лишить суверенитета Украины и ряд других стран, цинично заявил о необходимости сохранения независимости РФ.
Что известно о дерзких заявлениях Путина и их реальном содержании
Вероятно, что в его речи сравнение с колбасой относилось к Беларуси, которая в обмен на кремлевские подачки почти полностью отказалась от собственной самостоятельности.
Почему Украине не стоит рассчитывать на мир с РФ
По словам российского политика-оппозиционера Леонида Гозмана в комментарии журналистам "24 канала", очевидно, что, несмотря на многочисленные заявления Кремля о якобы стремлении мирных переговоров с Украиной, кремлевского диктатора Путина интересует лишь непродолжительная пауза для восстановления собственной оккупационной армии.
Российский оппозиционер отметил, что ряд чиновников на Западе предпочитает не замечать исторические аналогии, например последствия передачи Гитлеру Судетов, которые были частью Чехословакии, закончившейся началом чуть ли не страшнейшей войны в истории человечества.
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