Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин, стремящийся лишить суверенитета Украины и ряд других стран, цинично заявил о необходимости сохранения независимости РФ.

Что известно о дерзких заявлениях Путина и их реальном содержании

Россия не может как некоторые страны в обмен на колбасу отдать свой суверенитет. Мы должны помнить и никогда не забывать, и нашим детям наказать: Россия либо будет суверенным самодостаточным государством, либо вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и сердце, – дерзко заявил кремлевский диктатор. Поделиться

Вероятно, что в его речи сравнение с колбасой относилось к Беларуси, которая в обмен на кремлевские подачки почти полностью отказалась от собственной самостоятельности.

Почему Украине не стоит рассчитывать на мир с РФ

По словам российского политика-оппозиционера Леонида Гозмана в комментарии журналистам "24 канала", очевидно, что, несмотря на многочисленные заявления Кремля о якобы стремлении мирных переговоров с Украиной, кремлевского диктатора Путина интересует лишь непродолжительная пауза для восстановления собственной оккупационной армии.

Путин ведет сразу три войны: против Украины, за восстановление российской империи, и войну с Западом для того, чтобы уничтожить западную цивилизацию. Поэтому он не остановится никогда, – объясняет Гозман. Поделиться

Российский оппозиционер отметил, что ряд чиновников на Западе предпочитает не замечать исторические аналогии, например последствия передачи Гитлеру Судетов, которые были частью Чехословакии, закончившейся началом чуть ли не страшнейшей войны в истории человечества.