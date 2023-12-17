Партия Путина единогласно поддержала его выдвижение в президенты РФ

Российская партия "Единая Россия" провела съезд и единогласно поддержала российского диктатора Владимира Путина, как кандидата на выборах президента РФ. В то же время, он будет баллотироваться как самовыдвиженец.

Путина выдвинули в кандидаты в президенты

Во время XXI съезда партии 17 декабря члены "Единой России" официально поддержали выдвижение Владимира Путина на президентских выборах.

Сторонник Путина и глава партии Дмитрий Медведев призвал добиваться победы диктатора на новых выборах.

На съезде выступил и сам диктатор, заявив, что "все уровни власти в России демонстрируют устойчивость".

Традиционно он пожаловался на западные элиты, якобы пытавшиеся дестабилизировать Россию. В то же время он не упомянул, что ведет войну против Украины.

Способы такой дестабилизации хорошо известны и не раз были опробованы западными элитами во многих регионах мира во время так называемых "цветных переворотов". Подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают по России. Поделиться

Далее Путин заявил, что источником власти в России якобы народ и его право на выбор будущего будут защищать.

РФ планирует провести "выборы президента" на оккупированных территориях

15-17 марта 2024 на оккупированных территориях Украины россияне планируют проводить выборы президента.

Разведка Британии отмечает, что россияне почти наверняка рассматривают достижение выгодных им результатов на оккупированных украинских территориях как приоритет.