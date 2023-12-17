Согласно данным британских разведчиков, команда российского диктатора Владимира Путина намерена проводить "выборы" президента РФ 15-17 марта 2024 г. на оккупированных территориях Украины с запугиваниями и фальсификациями.
Чего ждать от оккупантов во время выборов президента РФ
Министерство обороны Великобритании публично предупреждает о том, что, как и в случае с региональными выборами в сентябре 2023 года, голосование на президентских "выборах" в подконтрольных РФ украинских регионах не будет ни свободным, ни честным.
По словам иностранных разведчиков, команда главы Кремля почти наверняка рассматривает достижение выгодных ей "результатов" на оккупированных украинских территориях как приоритет, ведь до сих пор делает все возможное, чтобы создать чувство легитимности вторжения страны-агрессорки.
Как уже упоминалось ранее, недавно шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени официального Брюсселя публично осудил планы команды Путина устроить "выборы" президента РФ 15-17 марта 2024 года, в том числе и на оккупированных территориях Украины.
Что известно о запланированных президентских выборах в России
Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года – соответствующее постановление принял Совет Федерации 7 декабря.
Приспешники диктатора Владимира Путина цинично жалуются на то, что выборы президента "впервые в истории новой России будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере".
Что интересно, недавно неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "нет сомнений в победе" Путина на "выборах".
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