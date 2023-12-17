Согласно данным британских разведчиков, команда российского диктатора Владимира Путина намерена проводить "выборы" президента РФ 15-17 марта 2024 г. на оккупированных территориях Украины с запугиваниями и фальсификациями.

Чего ждать от оккупантов во время выборов президента РФ

Министерство обороны Великобритании публично предупреждает о том, что, как и в случае с региональными выборами в сентябре 2023 года, голосование на президентских "выборах" в подконтрольных РФ украинских регионах не будет ни свободным, ни честным.

По словам иностранных разведчиков, команда главы Кремля почти наверняка рассматривает достижение выгодных ей "результатов" на оккупированных украинских территориях как приоритет, ведь до сих пор делает все возможное, чтобы создать чувство легитимности вторжения страны-агрессорки.

Россия будет почти наверняка использовать методы, включая существенные фальсификации выборов и запугивание избирателей, чтобы обеспечить победу президента России Владимира Путина со значительным отрывом от конкурентов, – предупреждает британское оборонное ведомство. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, недавно шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени официального Брюсселя публично осудил планы команды Путина устроить "выборы" президента РФ 15-17 марта 2024 года, в том числе и на оккупированных территориях Украины.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/WSVx04jw1i#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6AzvmwPEvF — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 17, 2023

Что известно о запланированных президентских выборах в России

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года – соответствующее постановление принял Совет Федерации 7 декабря.

Приспешники диктатора Владимира Путина цинично жалуются на то, что выборы президента "впервые в истории новой России будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере".

Избирательная система России обладает запасом прочности для должного проведения выборов президента, - уверяет глава российского Центризбиркома Элла Памфилова. Поделиться

Что интересно, недавно неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "нет сомнений в победе" Путина на "выборах".