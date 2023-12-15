В ГУР опровергли ложь Путина и назвали точное количество военных РФ на войне в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР опровергли ложь Путина и назвали точное количество военных РФ на войне в Украине

Армия РФ
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российский диктатор Владимир Путин соврал по количеству оккупантов, воюющих против Украины. По данным разведки, реально число захватчиков – около 450 тысяч.

Какое точное количество оккупантов воюет в Украине

Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, враг представляет искаженные данные, чтобы повлечь за собой информационное давление на Украину, продолжить пугать другие страны и "мотивировать" россиян.

Это не единственная ложь, звучавшая вчера из уст российского диктатора. В принципе каждый раз, когда он там открывал рот, он лгал. Но вместе с тем российский диктатор вчера признался в целом ряде военных преступлений и заявил, что намерен их продолжать, - сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, против Украины сейчас воюют около 450 тысяч окупантов.

Не та цифра, которую вчера озвучил человек, похожая на Путина. Разве что он счел вместе всех ликвидированных захватчиков, которых не забрали решисты с поля боя. В таком ключе могла получиться другая цифра. В целом – это пропаганда, – добавил он.

Что заявил Путин о мобилизации и военных

14 декабря российский диктатор Владимир Путин провел "прямую линию", во время которой в течение нескольких часов отвечал на вопросы.

В ходе своей пресс-конференции диктатор заявил, что на фронте в Украине якобы находятся 617 тысяч российских военных.

Кроме того, Путин утверждал, что кроме 300 тысяч мобилизованных на службу по контракту на войну против Украины привлекли 486 тысяч "добровольцев".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планирует потратить рекордную сумму на войну с Украиной в 2024 году
Владимир Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин невольно признал безумные потери армии РФ в Украине — Independent
Владимир Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем Путин собрал конференцию впервые за два года – объяснение аналитиков
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.