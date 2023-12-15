В ГУР опровергли ложь Путина и назвали точное количество военных РФ на войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин соврал по количеству оккупантов, воюющих против Украины. По данным разведки, реально число захватчиков – около 450 тысяч.

Какое точное количество оккупантов воюет в Украине

Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, враг представляет искаженные данные, чтобы повлечь за собой информационное давление на Украину, продолжить пугать другие страны и "мотивировать" россиян.

Это не единственная ложь, звучавшая вчера из уст российского диктатора. В принципе каждый раз, когда он там открывал рот, он лгал. Но вместе с тем российский диктатор вчера признался в целом ряде военных преступлений и заявил, что намерен их продолжать, - сказал Юсов. Поделиться

По словам представителя ГУР, против Украины сейчас воюют около 450 тысяч окупантов.

Не та цифра, которую вчера озвучил человек, похожая на Путина. Разве что он счел вместе всех ликвидированных захватчиков, которых не забрали решисты с поля боя. В таком ключе могла получиться другая цифра. В целом – это пропаганда, – добавил он. Поделиться

Что заявил Путин о мобилизации и военных

14 декабря российский диктатор Владимир Путин провел "прямую линию", во время которой в течение нескольких часов отвечал на вопросы.

В ходе своей пресс-конференции диктатор заявил, что на фронте в Украине якобы находятся 617 тысяч российских военных.

Кроме того, Путин утверждал, что кроме 300 тысяч мобилизованных на службу по контракту на войну против Украины привлекли 486 тысяч "добровольцев".