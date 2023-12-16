У ГУР спростували брехню Путіна та назвали точну кількість військових РФ на війні в Україні

Російський диктатор Володимир Путін збрехав щодо кількості окупантів, які воюють проти України. За даними розвідки, реально число загарбників – близько 450 тисяч.
Яка точна кількість окупантів воює в Україні
Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, ворог подає викривлені дані, щоб спричинити інформаційний тиск на Україну, продовжити лякати інші країни та "мотивувати" росіян.
За словами представника ГУР, проти України наразі воюють близько 450 тисяч окупантів.
Що заявив Путін про мобілізацію та військових
14 грудня, російський диктатор Володимир Путін провів "пряму лінію", під час якої протягом кількох годин відповідав на питання.
Під час своєї прес-конференції диктатор заявив, що на фронті в Україні нібито знаходяться 617 тисяч російських військових.
Крім того, Путін стверджував, що крім 300 тисяч мобілізованих на службу за контрактом, на війну проти України залучили 486 тисяч "добровольців".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-