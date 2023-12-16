У ГУР спростували брехню Путіна та назвали точну кількість військових РФ на війні в Україні

Російський диктатор Володимир Путін збрехав щодо кількості окупантів, які воюють проти України. За даними розвідки, реально число загарбників – близько 450 тисяч.

Яка точна кількість окупантів воює в Україні

Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, ворог подає викривлені дані, щоб спричинити інформаційний тиск на Україну, продовжити лякати інші країни та "мотивувати" росіян.

Це не єдина брехня, яка лунала вчора з вуст російського диктатора. В принципі кожного разу, коли він там відкривав рота, він брехав. Але разом з тим російський диктатор вчора зізнався у цілій низці воєнних злочинів і заявив, що має намір їх продовжувати, - сказав Юсов. Поширити

За словами представника ГУР, проти України наразі воюють близько 450 тисяч окупантів.

Не та цифра, яку вчора озвучила людина, схожа на Путіна. Хіба що він порахував разом всіх ліквідованих загарбників, яких не забрали рашисти з поля бою. В такому ключі могла вийти інша цифра. В цілому - це пропаганда, - додав він. Поширити

Що заявив Путін про мобілізацію та військових

14 грудня, російський диктатор Володимир Путін провів "пряму лінію", під час якої протягом кількох годин відповідав на питання.

Під час своєї прес-конференції диктатор заявив, що на фронті в Україні нібито знаходяться 617 тисяч російських військових.

Крім того, Путін стверджував, що крім 300 тисяч мобілізованих на службу за контрактом, на війну проти України залучили 486 тисяч "добровольців".