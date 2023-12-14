Путін мимоволі визнав шалені втрати армії РФ в Україні — Independent
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Політика
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Путін мимоволі визнав шалені втрати армії РФ в Україні — Independent

Володимир Путін
Джерело:  The Independent

Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін під час пресконференції визнав втрату у розв'язаній злочинній війні проти України понад 300 тис російських військових. 

Путін випадково визнав шалені втрати окупаційної російської армії в Україні

Під час першої пресконференції після початку розв’язаної злочинної війни проти України кремлівський диктатор заявив, що до участі у збройній агресії було мобілізовано 244 тис росіян, додавши, що нібито ще 486 тис погодились брати участь у війні у якості добровольців.

Після цього він заявив, що загальна кількість російської окупаційної армії в Україні складає 617 тис осіб.

При цьому, як зазначають журналісти видання із посиланням на військового аналітика Яна Матвєєва, за перші півроку до початку масштабної мобілізації в РФ до участі у війні було залучено 250 тис солдатів.

Тобто Путін буквально визнав безповоротні втрати в розмірі 363 тис осіб, - пояснює аналітик.

Україна має змогу перемогти злочинну армію РФ

За словами заступника керівника Держдепу США у справах Європи та Євразії Джеймса О'Браєна у коментарі журналістам видання “Голос Америки”, наразі кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін воліє дочекатись результатів виборів до Європарламенту 2024 року та президентських виборів у США в листопаді, перш ніж починати переговори з Україною.

На думку високопоставленого американського дипломата, Путін блефує, намагаючись переконати інші країни, що час грає на його боці.

Він також припустив, що Путін сподівається завдати шкоди українцям обстрілами цивільної інфраструктури та на якісь кардинальні зміни в міжнародній підтримці України.

З допомогою, яку планують надати наші європейські партнери, а потім надамо ми, ми гадаємо, що Україна зможе розбудувати цей успіх і вийти переможницею у цій війні. В результаті Україна буде добре підготовленою, щоб стати заможною і її населення з нетерпінням очікує на членство в Європейському Союзі та трансатлантичних організаціях, таких як НАТО. Все це добре для безпеки та добробуту Сполучених Штатів, - підкреслив О'Браєн.

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