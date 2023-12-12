Розвідка США оприлюднила втрати армії РФ на війні в Україні — Reuters

У розсекреченому звіті розвідки США йдеться, що війна в Україні коштувала Росії 315 тис вбитих і поранених військовослужбовців
США озвучили кількість загиблих російських окупантів
Сполучені Штати Америки оцінили втрати Росії на війні проти України в 315 тис загиблих і поранених солдатів.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що це майже 80% особового складу, який вона мала на момент вторгнення в Україну.
У доповіді також наголошується, що втрати РФ в особовому складі та бронетехніці української армії відкинули військову модернізацію Кремля на 18 років назад.
За словами Вотсона, інші нещодавно розсекречені розвіддані США свідчать про те, що "Росія, схоже, вважає, що військовий тупик протягом зими вичерпає підтримку Заходу для України і в кінцевому підсумку дасть Росії перевагу, незважаючи на її втрати та постійну нестачу навченого персоналу, боєприпасів і обладнання".
Втрати Росії на війні в Україні
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що втрати Росії у війні в Україні до ранку вівторка, 12 грудня, становили 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 340 650 військових.
Міноборони Британії заявляло, що середній діапазон оцінок втрат російської армії від початку вторгнення в Україну становить 320 тис осіб убитими і пораненими. Однак точної цифри не знають навіть у Москві.
Прессекретар Ради національної безпеки США при Білому домі Едрієнн Вотсон заявила, що українські військові змогли знешкодити понад 13 тис російських солдатів під Авдіївкою з початку ворожого наступу в районі міста.
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