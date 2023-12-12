Розвідка США оприлюднила втрати армії РФ на війні в Україні — Reuters

У розсекреченому звіті розвідки США йдеться, що війна в Україні коштувала Росії 315 тис вбитих і поранених військовослужбовців

США озвучили кількість загиблих російських окупантів

Сполучені Штати Америки оцінили втрати Росії на війні проти України в 315 тис загиблих і поранених солдатів.

Про це повідомляє Reuters.

У розсекреченому звіті розвідки США йдеться, що війна в Україні коштувала Росії 315 000 вбитих і поранених військовослужбовців, – йдеться в матеріалі. Поширити

Зазначається, що це майже 80% особового складу, який вона мала на момент вторгнення в Україну.

У доповіді також наголошується, що втрати РФ в особовому складі та бронетехніці української армії відкинули військову модернізацію Кремля на 18 років назад.

З моменту початку наступу в жовтні, за нашими оцінками, російські військові втратили понад 13 тис особового складу уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка та втратили понад 220 бойових машин, що еквівалентно шести маневровим батальйонам лише у техніці, – розповів CNN речник Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон. Поширити

За словами Вотсона, інші нещодавно розсекречені розвіддані США свідчать про те, що "Росія, схоже, вважає, що військовий тупик протягом зими вичерпає підтримку Заходу для України і в кінцевому підсумку дасть Росії перевагу, незважаючи на її втрати та постійну нестачу навченого персоналу, боєприпасів і обладнання".

Путін чітко стежить за тим, що відбувається в Конгресі, і нам потрібно, щоб Конгрес діяв цього місяця, щоб підтримати Україну в скрутний час, – наголосив він. Поширити

Втрати Росії на війні в Україні

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що втрати Росії у війні в Україні до ранку вівторка, 12 грудня, становили 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 340 650 військових.

Міноборони Британії заявляло, що середній діапазон оцінок втрат російської армії від початку вторгнення в Україну становить 320 тис осіб убитими і пораненими. Однак точної цифри не знають навіть у Москві.

Прессекретар Ради національної безпеки США при Білому домі Едрієнн Вотсон заявила, що українські військові змогли знешкодити понад 13 тис російських солдатів під Авдіївкою з початку ворожого наступу в районі міста.