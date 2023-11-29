Втрати Росії на війні в Україні перевищили 300 тисяч осіб — Столтенберг

Російська Федерація втратила на війні в Україні понад 300 тисяч осіб убитими та пораненими. Про це сказав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг після саміту міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 29 листопада/

Які втрати армії РФ на війні з Україною

У військовому плані Росія втратила значну частину своїх звичайних збройних сил, — сказав глава НАТО. Поширити

Столтенберг заявив, що РФ уже втратила в Україні 300 тисяч своїх солдатів, однак не уточнив, скільки саме російських військовослужбовців було вбито, а скільки поранено.

Водночас глава НАТО не вважає, що великі втрати можуть схилити Росію до завершення війни. За його словами, у російського президента Володимира Путіна "високий поріг толерантності" до людських жертв.

Що відомо про готовність Путіна відправити десятки тисяч росіян на смерть в Україну

Столтенберг зазначив, що кількість загиблих та поранених російських військових після початку злочинного вторгнення в Україну перевищила позначку у 300 тис осіб.

Окрім цього, як підкреслив глава Альянсу, злочинна армія РФ вже втратила сотні літаків та тисячі танків і іншої бронетехніки.

Однак Столтенберг порадив не сподіватись на швидке завершення війни, оскільки кремлівський диктатор Володимир Путін готовий пожертвувати ще десятками тисяч росіян та військовою технікою заради досягнення хоча б якихось цілей у війні.

Російську економіку переведено на військові рейки. У Путіна висока терпимість до втрат, а цілі Росії в Україні не змінилися. Росія нагромадила велику кількість ракет перед зимою. Ми бачимо нові спроби завдати ударів по українській енергосистемі та інфраструктурі. Росія спробує залишити Україну у темряві та холоді, - попередив глава НАТО. Поширити

Він також підкреслив, що через розв’язану Кремлем злочинну війну проти України Росія стала більш слабкою у військовому та політичному плані.