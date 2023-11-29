Втрати Росії на війні в Україні перевищили 300 тисяч осіб — Столтенберг

Російська Федерація втратила на війні в Україні понад 300 тисяч осіб убитими та пораненими. Про це сказав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг після саміту міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 29 листопада/
Які втрати армії РФ на війні з Україною
Столтенберг заявив, що РФ уже втратила в Україні 300 тисяч своїх солдатів, однак не уточнив, скільки саме російських військовослужбовців було вбито, а скільки поранено.
Водночас глава НАТО не вважає, що великі втрати можуть схилити Росію до завершення війни. За його словами, у російського президента Володимира Путіна "високий поріг толерантності" до людських жертв.
Що відомо про готовність Путіна відправити десятки тисяч росіян на смерть в Україну
Столтенберг зазначив, що кількість загиблих та поранених російських військових після початку злочинного вторгнення в Україну перевищила позначку у 300 тис осіб.
Окрім цього, як підкреслив глава Альянсу, злочинна армія РФ вже втратила сотні літаків та тисячі танків і іншої бронетехніки.
Однак Столтенберг порадив не сподіватись на швидке завершення війни, оскільки кремлівський диктатор Володимир Путін готовий пожертвувати ще десятками тисяч росіян та військовою технікою заради досягнення хоча б якихось цілей у війні.
Він також підкреслив, що через розв’язану Кремлем злочинну війну проти України Росія стала більш слабкою у військовому та політичному плані.
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