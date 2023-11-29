Потери России на войне в Украине превысили 300 тысяч человек — Столтенберг

Российская Федерация потеряла на войне в Украине более 300 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после саммита министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 29 ноября/
Какие потери армии РФ на войне с Украиной
Столтенберг заявил, что РФ уже потеряла в Украине 300 тысяч своих солдат, однако не уточнил, сколько именно российские военнослужащие были убиты, а сколько ранены.
В то же время, глава НАТО не считает, что большие потери могут склонить Россию к завершению войны. По его словам, у российского президента Владимира Путина "высокий порог толерантности" к человеческим жертвам.
Что известно о готовности Путина отправить десятки тысяч россиян насмерть в Украину
Столтенберг отметил, что количество погибших и раненых российских военных после начала преступного вторжения в Украину превысило отметку в 300 тыс. человек.
Кроме того, как подчеркнул глава Альянса, преступная армия РФ уже лишилась сотни самолетов и тысяч танков и другой бронетехники.
Однако Столтенберг посоветовал не надеяться на скорое завершение войны, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин готов пожертвовать еще десятками тысяч россиян и военной техникой ради достижения хотя бы каких-либо целей в войне.
Он также подчеркнул, что из-за развязанной Кремлем преступной войны против Украины Россия стала более слабой в военном и политическом плане.
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