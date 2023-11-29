Потери России на войне в Украине превысили 300 тысяч человек — Столтенберг
Категория
Война
Дата публикации

Потери России на войне в Украине превысили 300 тысяч человек — Столтенберг

Армия РФ
Читати українською

Российская Федерация потеряла на войне в Украине более 300 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после саммита министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 29 ноября/

Какие потери армии РФ на войне с Украиной

В военном плане Россия потеряла значительную часть своих обычных вооруженных сил, – сказал глава НАТО.

Столтенберг заявил, что РФ уже потеряла в Украине 300 тысяч своих солдат, однако не уточнил, сколько именно российские военнослужащие были убиты, а сколько ранены.

В то же время, глава НАТО не считает, что большие потери могут склонить Россию к завершению войны. По его словам, у российского президента Владимира Путина "высокий порог толерантности" к человеческим жертвам.

Что известно о готовности Путина отправить десятки тысяч россиян насмерть в Украину

Столтенберг отметил, что количество погибших и раненых российских военных после начала преступного вторжения в Украину превысило отметку в 300 тыс. человек.

Кроме того, как подчеркнул глава Альянса, преступная армия РФ уже лишилась сотни самолетов и тысяч танков и другой бронетехники.

Однако Столтенберг посоветовал не надеяться на скорое завершение войны, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин готов пожертвовать еще десятками тысяч россиян и военной техникой ради достижения хотя бы каких-либо целей в войне.

Российская экономика переведена на военные рельсы. У Путина высокая терпимость к потерям, а цели России в Украине не изменились. Россия накопила множество ракет перед зимой. Мы видим новые попытки нанести удары по украинской энергосистеме и инфраструктуре. Россия попытается оставить Украину в темноте и холоде, – предупредил глава НАТО.

Он также подчеркнул, что из-за развязанной Кремлем преступной войны против Украины Россия стала более слабой в военном и политическом плане.

Россия становится более зависимой от Китая. Она сдает свое будущее в залог Пекина. В военном смысле Россия потеряла значительную часть своего обычного оружия, - отмечает глава НАТО.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Эстонские военные назвали потери армии РФ на левом берегу Днепра в течение месяца
Артиллерия ВСУ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции действуют. РФ потеряла более 70 пассажирских самолетов
Самолет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ за неделю потеряла сотни единиц техники и более 6 тыс военных — заместитель главы Минобороны
Уничтоженная техника армии РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.