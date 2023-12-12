Разведка США обнародовала потери армии РФ на войне в Украине — Reuters

В рассекреченном отчете разведки США говорится, что война в Украине стоила России 315 тыс убитых и раненых военнослужащих
США озвучили количество погибших российских окупантов
Соединенные Штаты Америки оценили потери России на войне против Украины в 315 тыс погибших и раненых солдат.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что это почти 80% личного состава, которым она располагала на момент вторжения в Украину.
В докладе также отмечается, что потери РФ в личном составе и бронетехнике украинской армии отвергли военную модернизацию Кремля на 18 лет назад.
По словам Уотсона, другие недавно рассекреченные разведданные США свидетельствуют о том, что "Россия, похоже, считает, что военный тупик в течение зимы исчерпает поддержку Запада для Украины и в конечном счете даст России преимущество, несмотря на ее потери и постоянную нехватку обученного персонала, боеприпасов и оборудование".
Потери России на войне в Украине
Генеральный штаб ВСУ сообщал, что потери России в войне в Украине к утру вторника, 12 декабря, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 340 650 военных.
Минобороны Британии заявляло, что средний диапазон оценок потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет 320 тыс. человек убитыми и ранеными. Однако точной цифры не знают даже в Москве.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США при Белом доме Эдриен Уотсон заявила, что украинские военные смогли обезвредить более 13 тыс российских солдат под Авдеевкой с начала вражеского наступления в районе города.
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