Разведка США обнародовала потери армии РФ на войне в Украине — Reuters

В рассекреченном отчете разведки США говорится, что война в Украине стоила России 315 тыс убитых и раненых военнослужащих

США озвучили количество погибших российских окупантов

Соединенные Штаты Америки оценили потери России на войне против Украины в 315 тыс погибших и раненых солдат.

Об этом сообщает Reuters.

В рассекреченном отчете разведки США говорится, что война в Украине стоила России 315 000 убитых и раненых военнослужащих, – говорится в материале. Поделиться

Отмечается, что это почти 80% личного состава, которым она располагала на момент вторжения в Украину.

В докладе также отмечается, что потери РФ в личном составе и бронетехнике украинской армии отвергли военную модернизацию Кремля на 18 лет назад.

С момента начала наступления в октябре, по нашим оценкам, российские военные потеряли более 13 тыс личного состава вдоль линии Авдеевка-Новопавловка и потеряли более 220 боевых машин, что эквивалентно шести маневровым батальонам только в технике, – рассказал CNN представитель Совета национальной безопасности США. Поделиться

По словам Уотсона, другие недавно рассекреченные разведданные США свидетельствуют о том, что "Россия, похоже, считает, что военный тупик в течение зимы исчерпает поддержку Запада для Украины и в конечном счете даст России преимущество, несмотря на ее потери и постоянную нехватку обученного персонала, боеприпасов и оборудование".

Путин четко следит за происходящим в Конгрессе, и нам нужно, чтобы Конгресс действовал в этом месяце, чтобы поддержать Украину в затруднительное время, – подчеркнул он. Поделиться

Потери России на войне в Украине

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что потери России в войне в Украине к утру вторника, 12 декабря, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 340 650 военных.

Минобороны Британии заявляло, что средний диапазон оценок потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет 320 тыс. человек убитыми и ранеными. Однако точной цифры не знают даже в Москве.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США при Белом доме Эдриен Уотсон заявила, что украинские военные смогли обезвредить более 13 тыс российских солдат под Авдеевкой с начала вражеского наступления в районе города.