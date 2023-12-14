Путин невольно признал безумные потери армии РФ в Украине — Independent

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин во время пресс-конференции признал потерю в развязной преступной войне против Украины более 300 тыс российских военных.

Путин случайно признал безумные потери оккупационной российской армии в Украине

Во время первой пресс-конференции после начала развязной преступной войны против Украины кремлевский диктатор заявил, что к участию в вооруженной агрессии было мобилизовано 244 тыс. россиян, добавив, что якобы еще 486 тыс. согласились участвовать в войне в качестве добровольцев.

После этого он заявил, что общее количество российской оккупационной армии в Украине составляет 617 тыс. человек.

При этом, как отмечают журналисты издания со ссылкой на военного аналитика Яна Матвеева, за первые полгода до начала масштабной мобилизации в РФ для участия в войне было привлечено 250 тыс. солдат.

То есть Путин буквально признал безвозвратные потери в размере 363 тыс человек, – объясняет аналитик. Поделиться

Украина может победить преступную армию РФ

По словам заместителя руководителя Госдепа США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена в комментарии журналистам издания "Голос Америки", кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин предпочитает дождаться результатов выборов в Европарламент 2024 года и президентских выборов в США в ноябре, прежде чем начинать переговоры с Украиной.

По мнению высокопоставленного американского дипломата, Путин блефует, пытаясь убедить другие страны, что время играет на его стороне.

Он также предположил, что Путин надеется нанести ущерб украинцам обстрелами гражданской инфраструктуры и какие-то кардинальные изменения в международной поддержке Украины.