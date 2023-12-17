Розвідка Британії озвучила попередження мешканцям ТОТ України

Згідно з даними британських розвідників, команда російського диктатора Володимира Путіна має намір проводити "вибори" президента РФ 15-17 березня 2024 року на окупованих територіях України з залякуваннями та фальсифікаціями.

Чого очікувати від окупантів під час виборів президента РФ

Міністерство оборони Великої Британії публічно попереджає про те, що, як і у випадку з регіональними виборами у вересні 2023 року, голосування на президентських "виборах" у підконтрольних РФ українських регіонах не буде ані вільним, ані чесним.

За словами іноземних розвідників, команда очільника Кремля майже напевно розглядає досягнення вигідних їй “результатів” на окупованих українських територіях як пріоритет, адже досі робиться все можливе, щоб створити відчуття легітимності вторгненню країни-агресорки..

Росія майже напевно використовуватиме методи, включаючи суттєві фальсифікації виборів та залякування виборців, щоб забезпечити перемогу президента Росії Володимира Путіна зі значним відривом від конкурентів, – попереджає британське оборонне відомство. Поширити

Як уже згадувалося раніше. нещодавно шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель від імені офіційного Брюсселя публічно засудив плани команди Путіна влаштувати "вибори" президента РФ 15-17 березня 2024 року, зокрема й на окупованих територіях України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/WSVx04jw1i#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6AzvmwPEvF — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 17, 2023

Що відомо про заплановані президентські вибори в Росії

Вибори президента Росії відбудуться 17 березня 2024 року − відповідну постанову ухвалила Рада Федерації 7 грудня.

Поплічники диктатора Володимира Путіна цинічно скаржиться на те, що вибори президента "вперше в історії нової Росії відбуватимуться в такій токсичній геополітичній атмосфері".

Виборча система Росії володіє запасом міцності для належного проведення виборів президента, - запевняє очільниця російського Центрвиборчкому Елла Памфілова. Поширити

Що цікаво, нещодавно незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "не немає сумнівів в перемозі" Путіна на "виборах".