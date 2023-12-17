Партія Путіна одноголосно підтримала його висування у президенти РФ
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Політика
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Партія Путіна одноголосно підтримала його висування у президенти РФ

Володимир Путін
Джерело:  online.ua

Російська партія "Єдина Росія" провела з'їзд і одноголосно підтримала російського диктатора Володимира Путіна як кандидата на виборах президента РФ. Водночас він буде балотуватися як самовисуванець.

Путіна висунули у кандидати у президенти

Під час XXI з'їзду партії 17 грудня, члени "Єдиної Росії" офіційно підтримали висунення Володимира Путіна на президентських виборах.

Прибічник Путіна та голова партії Дмитро Медвєдєв закликав добиватися перемоги диктатора на нових виборах.

На з'їзді виступив і сам диктатор, заявивши, що “всі рівні влади в Росії демонструють стійкість”.

Традиційно він поскаржився на західні еліти, які нібито намагалися дестабілізувати Росію. Водночас він не згадав, що веде війну проти України.

Способи такої дестабілізації добре відомі і не раз були випробувані західними елітами в багатьох регіонах світу під час так званих "кольорових переворотів". Подібні рецепти не спрацювали і, впевнений, не спрацюють щодо Росії...

Далі Путін заявив, що джерелом влади в Росії нібито є народ і його право на вибір майбутнього будуть захищати.

РФ планує провести “вибори президента” на окупованих територіях

15-17 березня 2024 року на окупованих територіях України росіяни планують проводити вибори президента.

Розвідка Британії зазначає, що росіяни майже напевно розглядають досягнення вигідних їм “результатів” на окупованих українських територіях як пріоритет.

Росія майже напевно використовуватиме методи, включаючи суттєві фальсифікації виборів та залякування виборців, щоб забезпечити перемогу президента Росії Володимира Путіна зі значним відривом від конкурентів, – попереджає Міноборони Британії.

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