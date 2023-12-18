Для граждан трех стран упраздняются обязательные требования о пятилетнем проживании в России перед подачей заявления на гражданство, а также знание истории и законов РФ. Для граждан Беларуси даже нет необходимости подтверждать знание русского языка.

Путин подписал новый указ об упрощенном гражданстве РФ

Президент России Владимир Путин упростил прием в гражданство России граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы.

Об этом говорится в указе, опубликованном на российском официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, для граждан трех стран упраздняются обязательные требования о пятилетнем проживании в России перед подачей заявления на гражданство, а также знание истории и законов РФ. Для граждан Беларуси отменяется необходимость подтверждать знание русского языка.

30 мая 2022 года Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства детьми-сиротами из Украины. В указе отдельно упомянутые самопровозглашенные “ЛДНР”, которые являются частью Украины.

11 июля Путин подписал указ, упрощающий обретение гражданства России для всех жителей Украины. Министерство иностранных дел Украины решительно осудило этот документ.

Путин вербует пушечное мясо

Молдавский премьер-министр Молдовы Дорин Речан прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления гражданства жителям Молдовы, а также Беларуси и Казахстана.

Об этом Речан сказал в эфире телеканала TV8 18 декабря.

Премьер Молдовы заявил, что рассматривает указ Путина как "попытку набрать "пушечное мясо" для этой жестокой и непонятной войны, начатой Россией в соседней стране Украины".

Хочу попросить граждан не прибегать к этому, – добавил он. Поделиться

По словам Речана, в настоящее время в России находятся от 150 до 200 тыс молдован.