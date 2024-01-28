Бывшие оккупанты будут преподавать военную подготовку и историю в школах РФ

Россия активно агитирует военных, которые по состоянию здоровья или по другим причинам уже не могут участвовать в войне против Украины, становиться педагогами в российских школах. Ветераны-оккупанты будут преподавать начальную военную подготовку, историю и физкультуру.

Из оккупантов – в учителя российских школ

В нескольких регионах РФ в педагогических вузах ввели программы переквалификации для граждан России, принимавших участие в войне против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Facebook.

Никаких ограничений нет, это могут быть участники любых формирований, в том числе ЧВК. Также не важно, каким было первоначальное образование будущих "педагогов". После прохождения учебы они получат право стать школьным учителем. Поделиться

В частности, российские военные, которые в ближайшее время завершат переобучение на педагогов в рамках программы министерства образования РФ, станут преподавателями уроков истории, физкультуры и основ безопасности жизнедеятельности. Отдельно они будут проводить мероприятия в рамках начальной военной подготовки (НВП).

В школах таким учителям рекомендуют проводить уроки в военной форме и демонстрировать военное снаряжение и амуницию. Поделиться

Также отмечается, что на личном примере они должны проводить национально-патриотическое воспитание молодежи, агитировать их связывать свою дальнейшую судьбу с силовыми структурами.

А в связи с приближением выборов президента РФ они также должны проводить опосредованную агитацию в интересах правящей партии “Единая Россия” и кремлевского диктатора Владимира Путина. Поделиться

Не исключено, что таких "педагогов" будут также отправлять на ВОТ Украины для усиления пропагандистского влияния и милитаризации украинской молодежи. Следует обратить внимание также на тот фактор, что эти вчерашние военные могут страдать расстройствами психики, а их будут допускать к работе с детьми.

Как РФ вербует иностранных студентов в свою армию

Как пишет ЦНС, вокруг московских вузов в которых обучают иностранцы, размещено немало рекламы по "перспективам" военной службы. Кураторы групп и российские студенты, которые должны помогать иностранцам в акклиматизации, рассказывают им о финансовом обеспечении в Вооруженных силах России.

Обнаружив лиц, имеющих финансовые проблемы или острую потребность в больших суммах средств, они их направляют в местные военкоматы. Часто к таким студентам посылают лиц, похищающих у них имеющиеся суммы средств, чтобы создать чувство безысходности и отчаяния, – пишет пресс-служба. Поделиться

В частности, иногда могут прибегать и к шантажу против иностранных студентов.