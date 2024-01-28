Бывшие оккупанты будут преподавать военную подготовку и историю в школах РФ

Россия активно агитирует военных, которые по состоянию здоровья или по другим причинам уже не могут участвовать в войне против Украины, становиться педагогами в российских школах. Ветераны-оккупанты будут преподавать начальную военную подготовку, историю и физкультуру.
Из оккупантов – в учителя российских школ
В нескольких регионах РФ в педагогических вузах ввели программы переквалификации для граждан России, принимавших участие в войне против Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Facebook.
В частности, российские военные, которые в ближайшее время завершат переобучение на педагогов в рамках программы министерства образования РФ, станут преподавателями уроков истории, физкультуры и основ безопасности жизнедеятельности. Отдельно они будут проводить мероприятия в рамках начальной военной подготовки (НВП).
Также отмечается, что на личном примере они должны проводить национально-патриотическое воспитание молодежи, агитировать их связывать свою дальнейшую судьбу с силовыми структурами.
Не исключено, что таких "педагогов" будут также отправлять на ВОТ Украины для усиления пропагандистского влияния и милитаризации украинской молодежи. Следует обратить внимание также на тот фактор, что эти вчерашние военные могут страдать расстройствами психики, а их будут допускать к работе с детьми.
Как РФ вербует иностранных студентов в свою армию
Как пишет ЦНС, вокруг московских вузов в которых обучают иностранцы, размещено немало рекламы по "перспективам" военной службы. Кураторы групп и российские студенты, которые должны помогать иностранцам в акклиматизации, рассказывают им о финансовом обеспечении в Вооруженных силах России.
В частности, иногда могут прибегать и к шантажу против иностранных студентов.
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