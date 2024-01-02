Окупанти планують заборонити користуватися інтернетом жителям ТОТ без паспортів РФ

Росіяни на тимчасово окупованих територіях вигадали новий метод примусової паспортизації та контролю за місцевим населенням. Цього разу йдеться про доступ до інтернету.

Новий спосіб примусової паспортизації

Центр національного спротиву повідомляє, що окупанти планують ввести обов’язкову верифікацію з паспортом користувачів інтернету.

Тобто, всі користувачі мають мати паспорт РФ аби мати змогу й надалі отримувати послуги. Водночас це посилить контроль за місцевими мешканцями, адже ворог постійно шукає та оновлює базу “нелояльних громадян”. Поширити

Повідомити контактні дані тих, хто допомагає ворогу проводити примусову паспортизацію можна за посиланням.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України

Росіяни на ТОТ готуються до проведення так званих “виборів президента РФ” у березні 2024 року.

За даними ЦНС, для цього “волонтери” обходять будинки місцевих у супроводі російських військових, щоб зібрати підписи у підтримку “кандидата” Володимира Путіна.

Метою є створення ілюзії підтримки окупації з боку місцевих. Проте попри примусовість процесу, організацію збору серед працівників “держустанов”, наразі ворог зібрав аж 5 тис. підписів.

Також російські окупанти продовжують репресивні заходи проти цивільного населення окупованого півдня та сходу.

За інформацією українського підпілля не менше 1500 осіб з окупованих територій були затримані окупантами, які були запідозрені у співпраці з українським підпіллям на ТОТ.