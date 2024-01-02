Оккупанты планируют запретить пользоваться интернетом жителям ВОТ без паспортов РФ

Россияне на временно оккупированных территориях придумали новый метод принудительной паспортизации и контроля местного населения. На этот раз речь идет о доступе в интернет.
Новый способ принудительной паспортизации
Центр национального сопротивления сообщает, что оккупанты планируют ввести обязательную верификацию паспортов для пользователей интернета.
Сообщить контактные данные тех, кто помогает врагу проводить принудительную паспортизацию, можно по ссылке.
Ситуация на временно оккупированных территориях Украины
Россияне на ВОТ готовятся к проведению так называемых выборов президента РФ в марте 2024 года.
По данным ЦНС, для этого "волонтеры" обходят дома местных в сопровождении российских военных, чтобы собрать подписи в поддержку "кандидата" Владимира Путина.
Целью является создание иллюзии поддержки оккупации со стороны местных жителей. Однако, несмотря на принудительность процесса, организацию сбора среди работников госучреждений, враг собрал 5 тыс. подписей.
Также российские оккупанты продолжают репрессивные меры против гражданского населения оккупированного юга и востока.
По информации украинского подполья, не менее 1500 человек с оккупированных территорий были задержаны оккупантами, которые были заподозрены в сотрудничестве с украинским подпольем на ВТО.
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