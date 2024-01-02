Оккупанты планируют запретить пользоваться интернетом жителям ВОТ без паспортов РФ

Россияне на временно оккупированных территориях придумали новый метод принудительной паспортизации и контроля местного населения. На этот раз речь идет о доступе в интернет.

Новый способ принудительной паспортизации

Центр национального сопротивления сообщает, что оккупанты планируют ввести обязательную верификацию паспортов для пользователей интернета.

То есть, все пользователи должны иметь паспорт РФ, чтобы иметь возможность и дальше получать услуги. В то же время, это усилит контроль за местными жителями, ведь враг постоянно ищет и обновляет базу "нелояльных граждан". Поделиться

Сообщить контактные данные тех, кто помогает врагу проводить принудительную паспортизацию, можно по ссылке.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины

Россияне на ВОТ готовятся к проведению так называемых выборов президента РФ в марте 2024 года.

По данным ЦНС, для этого "волонтеры" обходят дома местных в сопровождении российских военных, чтобы собрать подписи в поддержку "кандидата" Владимира Путина.

Целью является создание иллюзии поддержки оккупации со стороны местных жителей. Однако, несмотря на принудительность процесса, организацию сбора среди работников госучреждений, враг собрал 5 тыс. подписей.

Также российские оккупанты продолжают репрессивные меры против гражданского населения оккупированного юга и востока.

По информации украинского подполья, не менее 1500 человек с оккупированных территорий были задержаны оккупантами, которые были заподозрены в сотрудничестве с украинским подпольем на ВТО.