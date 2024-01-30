Оккупанты РФ усиливают фильтрационные мероприятия в Крыму из-за новых диверсий

Кремль дал указание пограничной службе ФСБ РФ усилить контрразведывательный режим на административном пределе временно оккупированной территории Крыма и Херсонской области.

РФ ужесточает меры безопасности в оккупированном Крыму

Как отмечается, особое внимание уделяется защите автомобильного и железнодорожного мостов между Чонгарским и Крымским полуостровами.

Это направление обеспечивает поддержку группировки войск на оккупированной территории Крыма и тыловое обеспечение группировок на Херсонском и Запорожском направлениях.

После оккупации левобережья Херсонской области противник не убрал КПВВ с административного предела между временно оккупированной территорией АР Крым и Херсонской областью. Данные объекты использовались российскими спецслужбами для проведения фильтрационных мероприятий гражданского населения, — информируют в Центре сопротивления. Поделиться

Захватчики в настоящее время дополнительно оборудовали системой сканирования и мониторинга автомобилей с использованием рентгена пункт пропуска "Чонгар".

Кроме того, оккупанты тщательно осматривают автомобили с регистрационными номерами Запорожской и Херсонской областей, как украинского, так и введенного россиянами образца.

Центр национального сопротивления призывает граждан быть особенно осторожными при пересечении данных пунктов пропуска, отметили в сообщении. Поделиться

Какая ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Напомним, 4 января в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Также воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.