ВСУ смогли помешать уничтожению Россией захваченных украинских кораблей в Крыму

Российские захватчики в оккупированном Крыму утверждают, что оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины передавать в состав Черноморского флота РФ не будут. Власти РФ планировали их утилизировать, однако украинские воины нашли способ остановить врага.

Атаки ВСУ на Крыму спасли захваченные Россией украинские корабли

Об этом пишет российское пропагандистское государственное агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах оккупированного Крыма.

Что важно понимать, после оккупации Россией Крыма в 2014 году на полуострове осталось около 20 кораблей, включая БДК "Константин Ольшанский", корветы "Тернополь", "Луцк", корабль управления "Славутич" и другие.

Российские пропагандисты заявляют о том, что "до 2023 года указанные корабли находились в Севастополе под охраной".

Власти РФ, мол, не собирались включать их в состав Черноморского флота, а планировали утилизировать.

Однако этот процесс российским захватчикам пришлось приостановить, поскольку Вооруженные силы Украины, ГУР и СБУ начали активно бить по вражеским объектам и судам в Крыму, поэтому противник сосредоточился на защите своих кораблей.

Таким образом украинским воинам удалось защитить от уничтожения захваченные Россией корабли.

Буданов обещает еще больше ударов по солдатам РФ в Крыму

Шеф украинской разведки Кирилл Буданов заявил о важности продолжения давления на Россию, в частности, в Крыму.

По его словам, наши силы будут атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить секретные спецоперации.

Наши подразделения [в прошлом году] неоднократно входили в Крым, – напомнил Кирилл Буданов, добавив, что активные действия спецназовцев будут продолжаться и дальше. Поделиться

Глава ГУР также обратил внимание на то, что одним из приоритетов этих миссий является разрушение логистики российской оккупационной армии на временно оккупированном полуострове.