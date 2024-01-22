ЗСУ змогли завадити знищенню Росією захоплених українських кораблів у Криму

Російські загарбники в окупованому Криму стверджують, що кораблі Військово-морських сил України, які залишилися в Севастополі, передавати до складу Чорноморського флоту РФ не будуть. Влада РФ планувала їх утилізувати, однак українські воїни знайшли спосіб зупинити ворога.

Атаки ЗСУ на Криму врятували захоплені Росією українські кораблі

Про це пише російське пропагандистське державне агентство "РИА Новости" з посиланням на джерело в силових структурах окупованого Криму.

Що важливо розуміти, після окупації Росією Криму у 2014 році на півострові залишилося приблизно 20 кораблів, включно з БДК "Костянтин Ольшанський", корветами "Тернопіль", "Луцьк", кораблем управління "Славутич" та іншими.

Російські пропагандисти заявляють про те, що "до 2023-го вказані кораблі перебували в Севастополі під охороною".

Влада РФ, мовляв, не збиралася включати їх у склад Чорноморського флоту, а хотіла утилізувати.

Однак цей процес російським загарбникам довелося призупинити, оскільки Збройні сили України, ГУР та СБУ почали активно бити по ворожих об’єктам та суднам у Криму, тому противник зосередився на захисті своїх кораблів.

Таким чином українським воїнам вдалося захистити від знищення захоплені Росією кораблі.

Буданов обіцяє ще більше ударів по солдатах РФ у Криму

Шеф української розвідки Кирило Буданов заявив про важливість продовження тиску на Росію, зокрема в Криму.

За його словами, наші сили будуть атакувати з повітря, використовувати морські ударні безпілотники та проводити таємні спецоперації.

Наші підрозділи [минулого року] неодноразово входили до Криму, – нагадав Кирило Буданов, додавши, що активні дії спецпризначенців триватимуть і надалі. Поширити

Глава ГУР також звернув увагу на те, що одним із пріоритетів відповідних місій є руйнування логістики російської окупаційної армії на тимчасово окупованому півострові.