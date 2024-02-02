Путін планує протягом 6 років інтегрувати до РФ окуповані українські території

Путін заявив, що Росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з РФ в невизначених "ключових областях" до 2030 року.

Аналітики дізналися про наміри Путіна щодо окупованих територій України

Російський диктатор Володимир Путін заявив про плани Росії інтегрувати окуповані українські території до РФ впродовж наступних шести років.

ISW вважає, що це свідчить про те, що Росія приступає до реалізації довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок.

Окрім цього, Путін закликав російські банки не боятися західних санкцій і активізувати роботу на окупованих територіях і зазначив, що суб'єкти РФ налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України.

Псевдовибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях

8 грудня 2023 року, диктатор Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти РФ.

Перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, , а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.

За рішенням російської ЦВК, вибори президента у Росії вперше триватимуть три дні — з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести і на тимчасово окупованих територіях України.