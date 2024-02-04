Які події в Росії дійсно налякали Путіна — відповідь аналітиків

За словами команди ISW, російський диктатор Володимир Путін неабияк боїться протестів дружин солдатів РФ й того, у що вони можуть вилитися.

Дружини російських окупантів знову протестують у РФ

3 лютого у центрі Москви дружини російських військових, які воюють проти України, знову зібралися на масову акцію протесту.

Що важливо розуміти, громадянки РФ вимагають у диктатора Путіна негайно повернути їхніх чоловіків додому.

На росіянок одразу накинулися російські силовики: жінок затримували і заштовхували в автозаки.

Окрім того, дісталося також опозиційним журналістам, які намагалися висвітлити ці події.

Учасниці громадського руху "Шлях додому" зібралися вчора на Манежній площі на "честь" 500-го дня з моменту оголошення Путіним часткової мобілізації. Цей інцидент стривожив Кремль. Офіційним російським ЗМІ заборонили показувати акцію дружин мобілізованих. Натомість опозиційні медіа детально висвітлювали цю подію. За їхніми даними, на площі зібралося майже 200 осіб.

Згодом стало відомо, що затриманих жінок відпустили.

Ба більше, повідомляється, що дружини мобілізованих влаштували протест біля відділку міліції за звільнення всіх затриманих.

Путін наляканий акціями протесту російських жінок

На переконання американських аналітиків, дії посіпак Путіна на тлі протестів є вкрай красномовними.

Експерти також звертають увагу на те, що Кремль робив все можливе, щоб перешкодити діяльності представників ЗМІ та заблокувати загальний розголос про цю подію.

Інститут вивчення війни дійшов висновку, що Путін та його поплічники заздалегідь вдаються до так званої цензури та дискредитації громадських рухів родичів російських солдатів, аби уникнути повторення неприємного досвіду СРСР наприкінці 1980-х та на початку 1990-х років.