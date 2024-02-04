Какие события в России действительно испугали Путина — ответ аналитиков

По словам команды ISW, российский диктатор Владимир Путин очень боится протестов жен солдат РФ и того, во что они могут вылиться.

Жены российских оккупантов снова протестуют в РФ

3 февраля в центре Москвы жены российских военных, воюющих против Украины, снова собрались на массовую акцию протеста.

Что важно понимать, гражданки РФ требуют у диктатора Путина немедленно вернуть их мужей домой.

На россиянок сразу набросились силовики: женщин задерживали и заталкивали в автозаки.

Кроме того, досталось оппозиционным журналистам, которые пытались осветить эти события.

Участницы общественного движения "Путь домой" собрались вчера на Манежной площади в "честь" 500-го дня с момента объявления Путиным частичной мобилизации. Этот инцидент встревожил Кремль. Официальным российским СМИ запретили показывать акцию жен мобилизованных. Зато оппозиционные медиа подробно освещали это событие. По их данным, на площади собралось около 200 человек.

Впоследствии стало известно, что задержанные женщины были отпущены.

Более того, сообщается, что жены мобилизованных устроили протест возле милиции ради освобождения всех задержанных.

Путин напуган акциями протеста российских женщин

По убеждению американских аналитиков, действия приспешников Путина на фоне протестов крайне красноречивы.

Эксперты также обращают внимание на то, что Кремль делал все возможное, чтобы воспрепятствовать деятельности представителей СМИ и заблокировать всеобщую огласку этого события.

Институт изучения войны пришел к выводу, что Путин и его приспешники заранее прибегают к так называемой цензуре и дискредитации общественных движений родственников русских солдат, чтобы избежать повторения неприятного опыта СССР в конце 1980-х и начале 1990-х годов.