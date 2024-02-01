Навіщо Путін заговорив про "демілітаризовану зону" — пояснення експертів

Американські аналітики з команди ISW вирішили проаналізувати заяви очільника Кремля Володимира Путіна щодо ідеї "демілітаризованої зони", яка, як він вважає, виведе російську територію з-під вогневої досяжності України.

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Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що російський диктатор подвоїв свої максималістські і навмисно розмиті територіальні цілі в Україні 31 січня.

Президент РФ також вкотре цинічно заявив, що просування нинішньої лінії фронту вглиб України є найважливішою метою військ РФ на всій території бойових дій.

Путін наголосив на ідеї "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні, яка, за його словами, виведе російську територію, включно з окупованою Україною, за межі досяжності як фронтових артилерійських систем, так і систем дальнього радіусу дії, наданих Заходом. Поширити

За словами американських аналітиків, оголошена очільником Кремля ціль просунути лінію фронту так, щоб заявлені і фактичні території Росії опинилися за межами досяжності українських вогневих засобів, є розмитою і фактично недосяжною доти, доки існує незалежна Україна, здатна вести бойові дії.

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Що важливо розуміти, очільник Кремля, цілком можливо, анексує будь-які українські території, які Росії вдасться захопити, переслідуючи цю примарну мету, таким чином, нові російські території опиняться в зоні досяжності українських систем.

Аналітики звертають увагу на те, що Путін включив місто Харків, яке він раніше називав "російським", до цієї гіпотетичної "демілітаризованої зони", ймовірно, для того, щоб скористатися дискусіями навколо малоймовірної можливості російської наступальної операції.