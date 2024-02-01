Зачем Путин заговорил о "демилитаризованной зоне" — объяснение экспертов

Американские аналитики из команды ISW решили проанализировать заявления главы Кремля Владимира Путина по поводу идеи "демилитаризованной зоны", которая, как он считает, выведет российскую территорию из-под огневой досягаемости Украины.

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Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что российский диктатор удвоил свои максималистские и намеренно размытые территориальные цели в Украине 31 января.

Президент РФ также цинично заявил, что продвижение нынешней линии фронта вглубь Украины является важнейшей целью войск РФ на всей территории боевых действий.

Путин отметил идеи "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, которая, по его словам, выведет российскую территорию, включая оккупированную Украину, за пределы досягаемости как фронтовых артиллерийских систем, так и систем дальнего радиуса действия, предоставленных Западом. Поделиться

По словам американских аналитиков, объявленная главой Кремля цель продвинуть линию фронта так, чтобы заявленные и фактические территории России оказались за пределами досягаемости украинских огневых средств, размыта и фактически недостижима, пока существует независимая Украина, способная вести боевые действия.

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Что важно понимать, глава Кремля, вполне возможно, аннексирует любые украинские территории, которые России удастся захватить, преследуя эту призрачную цель, таким образом новые российские территории окажутся в зоне досягаемости украинских систем.

Аналитики обращают внимание на то, что Путин включил город Харьков, который он раньше называл "российским", в эту гипотетическую "демилитаризованную зону", вероятно, для того, чтобы воспользоваться дискуссиями вокруг маловероятной возможности российской наступательной операции.