Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин тщетно хвастается устойчивостью экономики страны-агрессора РФ на фоне мощных западных санкций и развязанной войны против Украины, ведь он действительно украл у собственной страны будущее.

Что известно о сопротивлении экономике РФ западным санкциям

Это правда, что с приближением второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину российское государство зарабатывает миллиарды на экспорте нефти и алмазов, его военные заводы работают на полную мощность, а многие российские банки все еще имеют доступ к международной финансовой системе, говорится в материале издания. Поделиться

Действительно, экономика страны-агрессорки определенным образом приспосабливалась к широкому спектру западных санкций и на фоне развязанной войны против Украины даже увеличилась на 1%.

Однако, как отмечают аналитики, в долгосрочной перспективе развязавшаяся война против Украины истощает ресурсы страны и разрушает экономику.

Отмечается, что российская оборонная сфера смогла увеличить производство вооружений, однако выпускать оружие, которое впоследствии будет уничтожено на поле боя, не является путем экономического развития.

Авторы материала подчеркивают, что изначально развязанной Россией преступной войны западные партнеры Украины наложили санкции на более 15 тыс. российских юридических и физических лиц, причастных к преступной агрессии и оккупации украинских территорий.

Однако для получения санкциями полноценного эффекта требуется время.

На Индию и Китай сейчас приходится 90% российского экспорта нефти. Москва постоянно находит новые методы уклонения от санкций.

К примеру, РФ развила новую сеть грузоотправителей, чтобы продолжать продавать нефть.

В то же время, западные чиновники ищут пути борьбы с такими уклонениями. Но в непрозрачном мире торгового судоходства трудно бороться с уклонением от уплаты пошлин.

Кроме того, представители Атлантического совета отмечают, что большинство российских банков до сих пор имеют доступ к международной системе SWIFT для проведения международных транзакций и трансграничных платежей.

К тому же первой половине 2023 года РФ ежемесячно импортировала военные технологии и технологии двойного назначения на сумму более 900 млн долларов.

Для этого Кремль использует посредников, а Запад пробует налагать санкции на такие компании.

По мнению Еврокомиссии, санкции будут иметь долгосрочное влияние на российскую экономику. В оценке, опубликованной в середине 2023 г., указано, что последствия со временем еще больше усилятся, поскольку меры оказывают структурное, долгосрочное влияние на бюджет России, финансовые рынки, иностранные инвестиции и ее промышленную и технологическую базу, - отмечается в материале издания. Поделиться

Кроме этого, аналитики подчеркивают, что даже если сейчас России удается компенсировать негативное влияние западных санкций, в дальнейшем они будут способствовать более негативным экономическим прогнозам.

Цена войны в Украине уже имеет глубокие последствия. Россия, вероятно, выделит 40% своего бюджета на военные нужды в 2024 году – 8% от национального дохода.

Такие сектора, как образование и здравоохранение, соответственно страдают.

Банк Финляндии заявляет, что экономический рост, о котором говорит Путин, происходит за счет "относительно низкотехнологичных отраслей, таких как производство металлоконструкций, где Россия менее зависима от импорта и, таким образом, меньше пострадала от западных санкций".

Нынешний фокус на военном производстве отвлекает ресурсы от гражданских отраслей российской промышленности, что усложняет возможность полагаться на отрасли, обычно формирующие остов развитых экономик, для обеспечения долгосрочного роста, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

Как западные санкции искажают экономику РФ

По их словам, это также усугубляет такие экономические проблемы страны-агрессорки, как дефицит рабочей силы и инфляция.

При этом экономика РФ испытывает деформации из-за зависимости от экспорта нефти, газа и других природных ресурсов в Китай и получения от него передовых технологий.

Но если продажа комплектующих в РФ поставит под угрозу доступ к гораздо большим рынкам на Западе, Пекин может изменить свое мнение.

В материале отмечается, что за кичливостью Путиным устойчивостью российской экономики остается государство, оставляющее примитивную зависимость от сырья, особенно нефти, как ключевого источника доходов.

Российские потребительские бренды на годы отстают от западных и китайских.

Долгосрочное влияние международных санкций усугубит эти искажения.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что российский экспорт нефти и газа может упасть на 40%-50% в течение следующих семи лет.