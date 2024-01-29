Путін даремно вихваляється стійкістю економіки РФ до західних санкцій — CNN

Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін марно вихваляється стійкістю економіки країни-агресорки РФ на тлі потужних західних санкцій та розв'язаної війни проти України, адже він насправді вкрав у власної країни майбутнє.

Що відомо про опір економіки РФ західним санкціям

Це правда, що з наближенням другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну російська держава заробляє мільярди на експорті нафти і алмазів, її військові заводи працюють на повну потужність, а багато російських банків все ще мають доступ до міжнародної фінансової системи, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Дійсно, економіка країни-агресорки певним чином пристосувалась до широкого спектру західних санкцій та й на тлі розв’язаної війни проти України навіть збільшилась на 1%.

Однак, як зазначають аналітики, у довгостроковій перспективі розв’язана війна проти України виснажує ресурси країни та руйнує економіку.

Зазначається, що російська оборонна сфера змогла збільшити виробництво озброєнь, однак випускати зброю, яка згодом буде знищена на полі бою, не є шляхом до економічного розвитку.

Автори матеріалу підкреслюють, що відпочатку розв’язаної Росією злочинної війни західні партнери України наклали санкції на понад 15 тис російських юридичних і фізичних осіб, причетних до злочинної агресії та окупації українських територій.

Однак для набуття санкціями повноцінного ефекту потрібен час.

На Індію та Китай зараз припадає 90% російського експорту нафти. Москва постійно знаходить нові методи ухилення від санкцій.

Наприклад, РФ розвинула нову мережу вантажовідправників, щоб продовжувати продавати нафту.

Водночас західні чиновники шукають шляхи боротьби з такими ухилянням. Але в непрозорому світі торговельного судноплавства важко боротися з ухилянням від сплати мита.

Окрім цього представники Атлантичної ради зазначають, що більшість російських банків досі мають доступ до міжнародної системи SWIFT для проведення міжнародних транзакцій та транскордонних платежів.

До того ж першій половині 2023 року РФ щомісяця імпортувала військових технологій і технологій подвійного призначення на суму понад 900 млн доларів.

Для цього Кремль використовує посередників, а Захід намагається накладати санкції на такі компанії.

На думку Єврокомісії, санкції матимуть довгостроковий вплив на російську економіку. В оцінці, опублікованій в середині 2023 року, вказано, що наслідки з часом ще більше посиляться, оскільки заходи мають структурний, довгостроковий вплив на бюджет Росії, фінансові ринки, іноземні інвестиції та її промислову і технологічну базу, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Окрім цього аналітики підкреслюють, що навіть якщо зараз Росії вдається компенсувати негативний вплив західних санкцій, у подальшому вони сприятимуть більш негативним економічним прогнозам.

Ціна війни в Україні вже має глибокі наслідки. Росія, ймовірно, виділить 40% свого бюджету на військові потреби у 2024 році – 8% національного доходу.

Такі сектори, як освіта та охорона здоров'я, відповідно, страждають.

Банк Фінляндії заявляє, що економічне зростання, про яке говорить Путін, відбувається за рахунок "відносно низькотехнологічних галузей, таких як виробництво металоконструкцій, де Росія менш залежна від імпорту і, таким чином, менше постраждала від західних санкцій".

Нинішній фокус на військовому виробництві відволікає ресурси від цивільних галузей російської промисловості, що ускладнює можливість покладатися на галузі, які зазвичай формують кістяк розвинених економік, для забезпечення довгострокового зростання, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Як західні санкції спотворюють економіку РФ

За їхніми словами, це також загострює такі економічні проблеми країни-агресорки, як дефіцит робочої сили та інфляція.

При цьому економіка РФ зазнає деформації через залежність від експорту нафти, газу та інших природніх ресурсів до Китаю та отримання від нього передових технологій.

Але якщо продаж комплектуючих до РФ поставить під загрозу доступ до набагато більших ринків на Заході, Пекін може змінити свою думку.

У матеріалі зазначається, що за хизуванням Путіним стійкістю російської економіки залишається держава, що залишає примітивну залежність від сировини, особливо нафти, як ключового джерела доходів.

Російські споживчі бренди на роки відстають від західних і китайських.

Довгостроковий вплив міжнародних санкцій посилить ці викривлення.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що російський експорт нафти і газу може впасти на 40%-50% протягом наступних семи років.