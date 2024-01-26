Росія скорочує експорт скрапленого нафтового газу через санкції країн Заходу — Reuters

Найбільша нафтохімічна компанія "Сибур" скорочує експорт скрапленого нафтового газу з балтійського порту Усть-Луга через брак газовозів на тлі санкцій.

РФ скорочує експорт скрапленого нафтового газу через санкції країн Заходу

Скорочення поставок ще більше підриває експорт російського палива, який вже постраждав від пожеж і атак дронів, зокрема в порту, — йдеться в матеріалі. Поширити

Зазначається, що експорт скрапленого нафтового газу з Усть-Луги вже знизився в січні приблизно до 50 000 метричних тонн із 67 000 тонн у середньому за кожен місяць минулого року.

Росії не вистачає газовозів

Reuters пише, що договір тайм-чартеру "Сибура" з фірмою на два газовози — "Навігатор Лео" і "Навігатор Лібра" — закінчився в грудні 2023 року.

Дані відстеження суден засвідчили, що ці два танкери відвантажили до 40% загального експорту скрапленого нафтового газу з Усть-Луги, де "Сибур" є єдиним постачальником скрапленого нафтового газу на експортний термінал у порту.

Якщо "Сибур" не знайде заміну танкерам "Навігатора Газу", він ризикує істотно скоротити перевалку в Усть-Лузі, — пише видання. Поширити

Також Reuters вказує, що "Сибуру" буде складно знайти інші танкери льодового класу через санкції Євросоюзу і США.