Росія скорочує експорт скрапленого нафтового газу через санкції країн Заходу — Reuters

Найбільша нафтохімічна компанія "Сибур" скорочує експорт скрапленого нафтового газу з балтійського порту Усть-Луга через брак газовозів на тлі санкцій.
РФ скорочує експорт скрапленого нафтового газу через санкції країн Заходу
Зазначається, що експорт скрапленого нафтового газу з Усть-Луги вже знизився в січні приблизно до 50 000 метричних тонн із 67 000 тонн у середньому за кожен місяць минулого року.
Росії не вистачає газовозів
Reuters пише, що договір тайм-чартеру "Сибура" з фірмою на два газовози — "Навігатор Лео" і "Навігатор Лібра" — закінчився в грудні 2023 року.
Дані відстеження суден засвідчили, що ці два танкери відвантажили до 40% загального експорту скрапленого нафтового газу з Усть-Луги, де "Сибур" є єдиним постачальником скрапленого нафтового газу на експортний термінал у порту.
Також Reuters вказує, що "Сибуру" буде складно знайти інші танкери льодового класу через санкції Євросоюзу і США.
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