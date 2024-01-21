ЦАХАЛ знищив близько третини бойовиків ХАМАС у Газі — WSJ

Ізраїльські офіційні особи визнали, що, незважаючи на агресивну повітряну і наземну кампанію в Газі, вони не досягли своєї мети – знищити ХАМАС, який керує Газою після повалення Палестинської автономії 2007 року.

Ізраїль продовжить військову операцію у Газі до повного знищення ХАМАС

Ізраїльські війська знищили від 20 до 30% бойовиків ХАМАС, що поки не відповідає меті Ізраїлю знищити угруповання.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з даними американської розвідки, у ХАМАС все ще достатньо боєприпасів, щоб продовжувати наносити удари по Ізраїлю та ізраїльських військах у Секторі Гази протягом кількох місяців.

При цьому угруповання намагається відновити свої поліцейські сили в деяких районах міста Газа, за словами американських чиновників, які підтвердили секретний звіт.

Ізраїльські офіційні особи визнали, що, незважаючи на агресивну повітряну і наземну кампанію у Газі, вони не досягли своєї мети – знищити ХАМАС.

За словами військових аналітиків, бойовики угруповання змінили свою тактику, діючи дрібнішими групами і ховаючись між засідками на ізраїльські війська, а окремі бійці, ймовірно, беруть на себе більше завдань, щоб підмінити своїх загиблих товаришів.

Війна Ізраїлю з бойовиками ХАМАС

Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня бойовики ХАМАСу вбили 1200 цивільних і солдатів і викрали близько 250 людей. Згодом через обмін заручниками терористи звільнили близько 120 заручників, а Ізраїль звільнив групу палестинських в'язнів.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

13 січня Тель-Авів повідомив Каїру, що планує розпочати військову операцію щодо встановлення контролю над кордоном між Сектором Газа та Єгиптом. Водночас Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю про спільне патрулювання ізраїльськими військами єгипетської сторони кордону.