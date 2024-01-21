ЦАХАЛ уничтожил около трети боевиков ХАМАС в Газе — WSJ

Израильские официальные лица признали, что, несмотря на агрессивную воздушную и наземную кампанию в Газе, они не достигли своей цели – уничтожить ХАМАС, управляющий Газой после свержения Палестинской автономии в 2007 году.

Израиль продолжит военную операцию в Газе до полного уничтожения ХАМАС

Израильские войска уничтожили от 20 до 30% боевиков ХАМАС, что пока не соответствует цели Израиля уничтожить группировки.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно данным американской разведки, у ХАМАС все еще достаточно боеприпасов, чтобы продолжать наносить удары по Израилю и израильским войскам в Секторе Газа в течение нескольких месяцев.

При этом группировка пытается восстановить свои полицейские силы в некоторых районах города Газа, по словам американских чиновников, подтвердивших секретный отчет.

Израильские официальные лица признали, что, несмотря на агрессивную воздушную и наземную кампанию в Газе, они не добились своей цели – уничтожить ХАМАС.

По словам военных аналитиков, боевики группировки сменили свою тактику, действуя более мелкими группами и прячась между засадами на израильские войска, а отдельные бойцы, вероятно, берут на себя больше задач, чтобы подменить своих погибших товарищей.

Война Израиля с боевиками ХАМАС

Во время нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек. Впоследствии из-за обмена заложниками террористы освободили около 120 заложников, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля за границей между Сектором Газа и Египтом. В то же время, Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.