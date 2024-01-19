Финансировали боевиков ХАМАС. ЕС ввел санкции против 6 человек

На лиц, занесенных в санкционный список, наложено замораживание активов. Предоставление средств или экономических ресурсов прямо или косвенно, им или в их интересах, запрещено. Кроме того, по перечисленным людям действует запрет на поездки в ЕС.

ЕС ввел санкции против финансистов ХАМАС

Европейский союз ввел санкции против шести физических лиц, связанных с финансированием террористической организации ХАМАС.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

19 января Совет ЕС принял решение внести в список шесть человек разных национальностей, ответственных за предоставление финансовой поддержки ХАМАС.

В список вошли:

финансист из Судана Абдельбасит Хамза Эльхассан Мохамед Хайр,

владелец компании Shuman for Currency Exchange SARL Набиль Чуман,

Халед Чуман,

старший финансист ХАМАС Рида Али Хамис,

старший боевик ХАМАС Муса Дудин,

финансист из Алжира Айман Ахмад Аль Дувайк.

На лиц, занесенных в санкционный список, наложено мероприятие по замораживанию активов. Предоставление средств или экономических ресурсов прямо или косвенно, им или в их интересах запрещено. Кроме того, по перечисленным физическим лицам действует запрет на поездки в ЕС.

Кроме того, Совет ЕС учредил специальную систему ограничительных мер, которая позволит Евросоюзу привлекать к ответственности любое физическое или юридическое лицо, поддерживающее, способствующее или позволяющее осуществлять насильственные действия ХАМАС и Палестинского исламского джихада (ПОД).

В соответствии с новыми мерами ЕС может преследовать тех, кто материально или финансово поддерживает ХАМАС или ИГ. Он также может преследовать тех, кто участвует в планировании, подготовке или содействии насильственным действиям ХАМАС или ИГ.

Новая система санкций будет действовать до 19 января 2025 года.

Война Израиля с террористами ХАМАС

Во время нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАС убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек. Впоследствии из-за обмена заложниками террористы освободили около 120 заложников, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Газе.

13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля за границей между Газой и Египтом. В то же время, Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.