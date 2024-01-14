ХАМАС планировал совершить ряд терактов на объекты в Европе — спецслужбы Израиля

Израильские спецслужбы заявили, что ХАМАС планировал совершить ряд нападений на еврейские и израильские объекты в Европе.

Израиль раскрыл планы ХАМАС совершить атаки в Европе

Согласно заявлению, обнародованному офисом премьер-министра Израиля, внешняя разведывательная служба ("Моссад") и служба общей безопасности ("ШАБАК") в сотрудничестве с иностранными партнерами смогли установить "всеобъемлющую картину террористической деятельности ХАМАС" в Израиле и за его пределами. ".

Включая информацию о намерении атаковать посольство Израиля в Швеции с помощью беспилотников и использование криминальных элементов в Европе, говорится в сообщении. Поделиться

Очаги ХАМАС в Дании, Германии и Нидерландах были арестованы в декабре по подозрению в заговоре с целью нападения на еврейские цели в Европе.

Полиция Дании 12 декабря заявила, что семь человек, подозреваемых в причастности к планированию теракта, который правоохранители сорвали в декабре, имели связи с ХАМАС.

Террористическая организация ХАМАС постоянно и изнурительно работает над расширением своих смертоносных операций на Европу, и, таким образом, представляет угрозу внутренней безопасности этих стран, — сказал глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху Поделиться

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Но ХАМАС отверг предложение.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.