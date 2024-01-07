Израиль уничтожил военную структуру ХАМАС на севере Газа

Армия обороны Израиля полностью ликвидировала военную структуру боевиков ХАМАС на севере Газа. Для этого понадобилось три месяца.

Какая ситуация в Газе

Как сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, израильские военные продолжат усиливать барьер и оборону на границе, из-за чего удары по северу Газы могут происходить и дальше.

Теперь ЦАХАЛ сосредоточен на ликвидации боевиков в центральной и южной части Газы.

Это займет время, боевые действия будут продолжаться в 2024 году. Мы работаем по плану, чтобы достичь целей войны: уничтожить ХАМАС в центре и на юге, продолжать разведывательное, оперативное и военное давление, вернуть заложников, сказал спикер. Поделиться

И добавил, что лагеря беженцев в центральной части Газы «плотные и полные террористов», а Хан-Юнис на юге имеет «подземный город из разветвленных тоннелей».

Война Израиля и ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Но ХАМАС отверг предложение.

Затем премьер Израиля Беньямин Нетаньяхун назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в секторе Газа.

1 января ЦАХАЛ приступил к выводу пяти бригад из сектора Газа, чтобы адаптировать боевые методы к каждому району.