Ізраїль знищив військову структуру ХАМАС на півночі Гази

Армія оборони Ізраїлю повністю ліквідувала військову структуру бойовиків ХАМАС на півночі Гази. Для цього знадобилося три місяці.

Яка ситуація в Газі

Як повідомив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, ізраїльські військові продовжать посилювати барʼєр і оборону на кордоні, через що удари по півночі Гази можуть відбуватися й надалі.

Тепер ЦАХАЛ зосереджений на ліквідації бойовиків у центральній та південній частинах Гази.

Це займе час, бойові дії триватимуть протягом 2024 року. Ми працюємо за планом, щоб досягти цілей війни: знищити ХАМАС у центрі та на півдні, продовжувати розвідувальний, оперативний і військовий тиск, повернути заручників, — сказав речник. Поширити

І додав, що табори біженців у центральній частині Гази «щільні й повні терористів», а Хан-Юніс на півдні має «підземне місто з розгалужених тунелів».

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом і бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Але ХАМАС відкинув пропозицію.

Потім прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяхуназвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у секторі Газа.

1 січня ЦАХАЛ розпочав виведення пʼяти бригад із сектора Гази, щоб адаптувати бойові методи до кожного району.