Боевики ХАМАС используют в войне против Израиля вооружение из КНДР
Категория
Мир
Дата публикации

Боевики ХАМАС используют в войне против Израиля вооружение из КНДР

КНДР
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Источник:  Yonhap

Разведка Южной Кореи подтвердила, что боевики ХАМАС используют оружие северокорейского производства в войне с Израилем.

КНДР продала оружие ХАМАСу

Южнокорейская национальная разведывательная служба (NIS) подтвердила сообщение "Голос Америки" о том, что боевики ХАМАС использовали реактивную систему залпового огня F-7 производства Северной Кореи.

Ранее издание обнародовало фото, на котором видно, что на предохранителе гранатомета F-7, якобы использовавшего ХАМАС, была комбинация корейских символов и цифр, таких как «비저-7류» и «시8-».

Отвечая на вопрос об отчете, NIS ответила, что его "оценка такая же, как и отчет Голоса Америки".

Предохранитель с корейскими иероглифами расположен в средней части ракеты F-7 северокорейского производства, - сообщает Yonhap News Agency.

Разведывательное агентство также сообщило, что «собирает и накапливает» подробные доказательства возможных поставок по Северной Корее своего оружия ХАМАС.

Но сейчас трудно предоставить такие доказательства из-за необходимости защиты источников информации и дипломатических связей, - заявили в разведке.

Ранее Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что Северная Корея, похоже, продает оружие ХАМАСу и может использовать военную тактику, подобную той, которая использовалась против Израиля, для внезапного нападения на Южную Корею.

Оружие КНДР в войне РФ против Украины

5 января Белый дом сообщил, что КНДР недавно предоставила России несколько десятков баллистических ракет и пусковые установки к ним.

Войска РФ уже использовали некоторые ракеты во время своих последних атак на Украину 30 декабря и 2 января.

В Украины пока нет прямых доказательств, что РФ использовала против Украины северокорейские ракеты, однако в прокуратуре допускают, что, возможно, 2 января Харьков атаковала ракета, которую предоставила Северная Корея.

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