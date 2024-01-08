Бойовики ХАМАС використовують у війні проти Ізраїлю озброєння з КНДР

КНДР продала зброю ХАМАСу

Південнокорейська національна розвідувальна служба (NIS) підтвердила повідомлення видання “Голос Америки” про те, що бойовики ХАМАС використовували реактивну систему залпового вогню F-7 виробництва Північної Кореї.

Раніше видання оприлюднило фото, на якому видно, що на запалі гранатомета F-7, який нібито використовував ХАМАС, була комбінація корейських символів і цифр, таких як «비저-7류» і «시8-».

Відповідаючи на запитання про звіт, NIS відповіла, що його «оцінка така ж, як і звіт Голосу Америки».

Запобіжник із корейськими ієрогліфами розташований у середній частині ракети F-7 північнокорейського виробництва, — повідомляє Yonhap News Agency. Поширити

Розвідувальне агентство також повідомило, що «збирає та накопичує» докладні докази ймовірних поставок Північною Кореєю своєї зброї ХАМАС.

Але наразі важко надати такі докази через необхідність захисту джерел інформації та з огляду на дипломатичні зв'язки, - заявили в розвідці. Поширити

Раніше Збройні сили Південної Кореї заявили, що Північна Корея, схоже, продає зброю ХАМАСу і може використовувати військову тактику, подібну до тієї, що використовується проти Ізраїлю, для раптового нападу на Південну Корею.

Зброя КНДР у війні РФ проти України

5 січня Білий дім повідомив, що КНДР нещодавно надала Росії кілька десятків балістичних ракет і пускових установок до них.

Війська РФ вже використали деякі ракети під час своїх останніх атак на Україну 30 грудня та 2 січня.

В Україні поки не мають прямих доказів, що РФ використала проти України північнокорейські ракети, проте у прокуратурі допускають, що, можливо, 2 січня Харків атакувала ракета, яку надала Північна Корея.