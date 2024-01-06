КНДР два дні поспіль обстрілює прикордоння Південної Кореї

КНДР лише за сьогодні випустила близько 60 артилерійських снарядів у води біля південнокорейської групи островів Епхендо.
Що відомо про обстріли КНДР Південної Кореї
Північна Корея другий день поспіль веде артилерійський вогонь по прикордонню Південної Кореєї в районі розмежувальної лінії в Жовтому морі, біля островів Пенньондо та Йонпхьондо.
Фактично КНДР обстрілює морський кордон між країнами під виглядом навчань.
Південна Корея закликала КНДР негайно припинити обстріли, оскільки "це акт, який загрожує миру на Корейському півострові та посилює напруженість".
До слова, 5 січня, КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Епхендо і Пеньондо. Це змусило жителів островів евакуюватись, а південнокорейських військових провести навчання з бойовою стрільбою у відповідь.
Що цьому передувало
Як повідомляють державні ЗМІ Північної Кореї, нові гучні погрози Кім Чен Ина пролунали під час його зустрічі з вищим офіцерським складом армії КНДР.
Диктатор виріши проаналізувати ситуацію з безпекою на Корейському півострові й дійшов висновку, що вона нібито щоденно наближається до межі збройного конфлікту.
На тлі цього Кім Чен Ин вкотре почав наполягати на "подальшому загостренні заповітного меча для захисту безпеки й миру КНДР".
Окрім того, наголошується, що Кім Чен Ин закликав до смертельного удару та тотального знищення вказаних країн, якщо вони, мовляв, наважаться на “військову конфронтацію й провокацію проти КНДР".
За його словами, Північна Корея повинна буде мобілізувати всі найжорсткіші сили і засоби, “не вагаючись ні на хвилину".
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