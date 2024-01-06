КНДР два дні поспіль обстрілює прикордоння Південної Кореї

КНДР лише за сьогодні випустила близько 60 артилерійських снарядів у води біля південнокорейської групи островів Епхендо.

Що відомо про обстріли КНДР Південної Кореї

Північна Корея другий день поспіль веде артилерійський вогонь по прикордонню Південної Кореєї в районі розмежувальної лінії в Жовтому морі, біля островів Пенньондо та Йонпхьондо.

Фактично КНДР обстрілює морський кордон між країнами під виглядом навчань.

Нині вони випустили 60 снарядів, а напередодні 200 — боєприпаси падають у буферну зону Жовтого моря, – зазначає видання. Поширити

Південна Корея закликала КНДР негайно припинити обстріли, оскільки "це акт, який загрожує миру на Корейському півострові та посилює напруженість".

До слова, 5 січня, КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Епхендо і Пеньондо. Це змусило жителів островів евакуюватись, а південнокорейських військових провести навчання з бойовою стрільбою у відповідь.

Що цьому передувало

Як повідомляють державні ЗМІ Північної Кореї, нові гучні погрози Кім Чен Ина пролунали під час його зустрічі з вищим офіцерським складом армії КНДР.

Диктатор виріши проаналізувати ситуацію з безпекою на Корейському півострові й дійшов висновку, що вона нібито щоденно наближається до межі збройного конфлікту.

На тлі цього Кім Чен Ин вкотре почав наполягати на "подальшому загостренні заповітного меча для захисту безпеки й миру КНДР".

Чим динамічніше розвивається корейська революція, тим відчайдушніше американські імперіалісти і клан Республіки Корея (офіційна назва Південної Кореї. – ред.) намагаються її зупинити, – цинічно збрехав диктатор. Поширити

Окрім того, наголошується, що Кім Чен Ин закликав до смертельного удару та тотального знищення вказаних країн, якщо вони, мовляв, наважаться на “військову конфронтацію й провокацію проти КНДР".

За його словами, Північна Корея повинна буде мобілізувати всі найжорсткіші сили і засоби, “не вагаючись ні на хвилину".