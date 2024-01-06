КНДР два дня подряд обстреливает границы Южной Кореи
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР два дня подряд обстреливает границы Южной Кореи

Обстрел
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Источник:  Yonhap

КНДР только сегодня выпустила около 60 артиллерийских снарядов в воды у южнокорейской группы островов Эпхендо.

Что известно об обстрелах КНДР Южной Кореи

Северная Корея второй день подряд ведет артиллерийский огонь по приграничной Южной Корее в районе разграничительной линии в Желтом море, у островов Пенньондо и Йонпхьондо.

Фактически КНДР обстреливает морскую границу между странами под видом учений.

Сейчас они выпустили 60 снарядов, а накануне 200 боеприпасов падают в буферную зону Желтого моря, – отмечает издание.

Южная Корея призвала КНДР немедленно прекратить обстрелы, поскольку "это акт, угрожающий миру на Корейском полуострове и усиливающий напряженность".

К слову, 5 января, КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе – Эпхендо и Пеньондо. Это заставило жителей островов эвакуироваться, а южнокорейских военных провести обучение с боевой стрельбой в ответ.

Что этому предшествовало

Как сообщают государственные СМИ Северной Кореи, новые громкие угрозы Ким Чен Ина раздались во время его встречи с высшим офицерским составом армии КНДР.

Диктатор решил проанализировать ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и пришел к выводу, что он якобы ежедневно приближается к границе вооруженного конфликта.

На фоне этого Ким Чен Ин в очередной раз стал настаивать на "дальнейшем обострении заветного меча для защиты безопасности и мира КНДР".

Чем динамичнее развивается корейская революция, тем отчаяннее американские империалисты и клан Республики Корея (официальное название Южной Кореи – ред.) пытаются ее остановить, – цинично солгал диктатор.

Кроме того, отмечается, что Ким Чен Ын призвал к смертельному удару и тотальному уничтожению указанных стран, если они, мол, отважатся на "военную конфронтацию и провокацию против КНДР".

По его словам, Северная Корея должна будет мобилизовать все самые жесткие силы и средства, "не колеблясь ни на минуту".

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