КНДР два дня подряд обстреливает границы Южной Кореи

КНДР только сегодня выпустила около 60 артиллерийских снарядов в воды у южнокорейской группы островов Эпхендо.
Что известно об обстрелах КНДР Южной Кореи
Северная Корея второй день подряд ведет артиллерийский огонь по приграничной Южной Корее в районе разграничительной линии в Желтом море, у островов Пенньондо и Йонпхьондо.
Фактически КНДР обстреливает морскую границу между странами под видом учений.
Южная Корея призвала КНДР немедленно прекратить обстрелы, поскольку "это акт, угрожающий миру на Корейском полуострове и усиливающий напряженность".
К слову, 5 января, КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе – Эпхендо и Пеньондо. Это заставило жителей островов эвакуироваться, а южнокорейских военных провести обучение с боевой стрельбой в ответ.
Что этому предшествовало
Как сообщают государственные СМИ Северной Кореи, новые громкие угрозы Ким Чен Ина раздались во время его встречи с высшим офицерским составом армии КНДР.
Диктатор решил проанализировать ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и пришел к выводу, что он якобы ежедневно приближается к границе вооруженного конфликта.
На фоне этого Ким Чен Ин в очередной раз стал настаивать на "дальнейшем обострении заветного меча для защиты безопасности и мира КНДР".
Кроме того, отмечается, что Ким Чен Ын призвал к смертельному удару и тотальному уничтожению указанных стран, если они, мол, отважатся на "военную конфронтацию и провокацию против КНДР".
По его словам, Северная Корея должна будет мобилизовать все самые жесткие силы и средства, "не колеблясь ни на минуту".
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