Россия сокращает экспорт сжиженного нефтяного газа из-за санкций стран Запада — Reuters

РФ сокращает экспорт сжиженного нефтяного газа из-за санкций стран Запада

Сокращение поставок еще больше подрывает экспорт российского топлива, уже пострадавшего от пожаров и атак дронов, в частности в порту, говорится в материале. Поделиться

Отмечается, что экспорт сжиженного нефтяного газа из Усть-Луги уже снизился в январе до примерно 50 000 метрических тонн с 67 000 тонн в среднем за каждый месяц прошлого года.

России не хватает газовозов

Reuters пишет, что договор тайм-чартера "Сибура" с фирмой на два газовоза - "Навигатор Лео" и "Навигатор Либра" - закончился в декабре 2023 года.

Данные отслеживания судов показали, что эти два танкера отгрузили до 40% общего экспорта сжиженного нефтяного газа из Усть-Луги, где "Сибур" является единственным поставщиком сжиженного нефтяного газа на экспортный терминал в порту.

Если "Сибур" не найдет замену танкерам "Навигатора Газа", он рискует существенно сократить перевалку в Усть-Луге, пишет издание. Поделиться

Также Reuters указывает, что "Сибуру" будет сложно найти другие танкеры ледового класса из-за санкций Евросоюза и США.