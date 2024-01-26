Россия сокращает экспорт сжиженного нефтяного газа из-за санкций стран Запада — Reuters
Категория
Экономика
Дата публикации

Россия сокращает экспорт сжиженного нефтяного газа из-за санкций стран Запада — Reuters

РФ
Читати українською
Источник:  Reuters

Крупнейшая нефтехимическая компания "Сибур" сокращает экспорт сжиженного нефтяного газа из балтийского порта Усть-Луга из-за нехватки газовозов на фоне санкций.

РФ сокращает экспорт сжиженного нефтяного газа из-за санкций стран Запада

Сокращение поставок еще больше подрывает экспорт российского топлива, уже пострадавшего от пожаров и атак дронов, в частности в порту, говорится в материале.

Отмечается, что экспорт сжиженного нефтяного газа из Усть-Луги уже снизился в январе до примерно 50 000 метрических тонн с 67 000 тонн в среднем за каждый месяц прошлого года.

России не хватает газовозов

Reuters пишет, что договор тайм-чартера "Сибура" с фирмой на два газовоза - "Навигатор Лео" и "Навигатор Либра" - закончился в декабре 2023 года.

Данные отслеживания судов показали, что эти два танкера отгрузили до 40% общего экспорта сжиженного нефтяного газа из Усть-Луги, где "Сибур" является единственным поставщиком сжиженного нефтяного газа на экспортный терминал в порту.

Если "Сибур" не найдет замену танкерам "Навигатора Газа", он рискует существенно сократить перевалку в Усть-Луге, пишет издание.

Также Reuters указывает, что "Сибуру" будет сложно найти другие танкеры ледового класса из-за санкций Евросоюза и США.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЦАХАЛ уничтожил около трети боевиков ХАМАС в Газе — WSJ
Газа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЦАХАЛ начинает новое большое наступление на юге Газы
Газа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Международный суд запретил Израилю совершать геноцид в Газе
Израиль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.