Россия сокращает экспорт сжиженного нефтяного газа из-за санкций стран Запада — Reuters

Крупнейшая нефтехимическая компания "Сибур" сокращает экспорт сжиженного нефтяного газа из балтийского порта Усть-Луга из-за нехватки газовозов на фоне санкций.
РФ сокращает экспорт сжиженного нефтяного газа из-за санкций стран Запада
Отмечается, что экспорт сжиженного нефтяного газа из Усть-Луги уже снизился в январе до примерно 50 000 метрических тонн с 67 000 тонн в среднем за каждый месяц прошлого года.
России не хватает газовозов
Reuters пишет, что договор тайм-чартера "Сибура" с фирмой на два газовоза - "Навигатор Лео" и "Навигатор Либра" - закончился в декабре 2023 года.
Данные отслеживания судов показали, что эти два танкера отгрузили до 40% общего экспорта сжиженного нефтяного газа из Усть-Луги, где "Сибур" является единственным поставщиком сжиженного нефтяного газа на экспортный терминал в порту.
Также Reuters указывает, что "Сибуру" будет сложно найти другие танкеры ледового класса из-за санкций Евросоюза и США.
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