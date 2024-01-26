Международный суд запретил Израилю совершать геноцид в Газе
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Мир
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Международный суд запретил Израилю совершать геноцид в Газе

Израиль
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Источник:  ВВС News Украина

Международный суд ООН обязал Израиль предотвращать акты геноцида в Секторе Газы, но не приказал немедленно прекратить огонь.

Международный суд запретил Израилю совершать геноцид в Газе

В пятницу Международный суд ООН признал, что у него юрисдикция для рассмотрения дела, в котором Южно-Африканская республика обвинила Израиль в геноциде против палестинского населения.

Суд постановил, что Израиль должен "принять все меры в пределах своих полномочий", чтобы предотвратить действия, подпадающие под действие Конвенции о геноциде.

Суд заявил, что Израиль должен немедленно обеспечить, чтобы его силы не предпринимали никаких действий, предусмотренных Конвенцией о геноциде.

Израиль, по решению суда, должен наказывать за любые публичные комментарии, которые могут считаться подстрекательством к геноциду в Газе.

Израиль также должен принять немедленные меры по улучшению гуманитарной ситуации в Газе, постановил суд.

Суд остро осознает разворачивающиеся в регионе масштабы человеческой трагедии и глубоко обеспокоен продолжающейся гибелью людей и человеческими страданиями, — заявила председатель суда Джоан Доногью.

Пятничное решение промежуточное. Полное рассмотрение дела, поданного ЮАР, может занять годы. Израиль отвергает обвинения в геноциде и попросил суд снять их.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает безосновательными обвинения Израиля в геноциде.

Напомним, ТС ООН также рассматривает жалобу Украины против России по Конвенции о предотвращении геноцида. Она основывается на обвинении Москвы в том, что она безосновательно обвинила Киев в "геноциде в Донбассе", чтобы оправдать полномасштабное вторжение.

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