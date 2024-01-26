Международный суд ООН обязал Израиль предотвращать акты геноцида в Секторе Газы, но не приказал немедленно прекратить огонь.
Международный суд запретил Израилю совершать геноцид в Газе
В пятницу Международный суд ООН признал, что у него юрисдикция для рассмотрения дела, в котором Южно-Африканская республика обвинила Израиль в геноциде против палестинского населения.
Суд постановил, что Израиль должен "принять все меры в пределах своих полномочий", чтобы предотвратить действия, подпадающие под действие Конвенции о геноциде.
Суд заявил, что Израиль должен немедленно обеспечить, чтобы его силы не предпринимали никаких действий, предусмотренных Конвенцией о геноциде.
Израиль, по решению суда, должен наказывать за любые публичные комментарии, которые могут считаться подстрекательством к геноциду в Газе.
Израиль также должен принять немедленные меры по улучшению гуманитарной ситуации в Газе, постановил суд.
Пятничное решение промежуточное. Полное рассмотрение дела, поданного ЮАР, может занять годы. Израиль отвергает обвинения в геноциде и попросил суд снять их.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает безосновательными обвинения Израиля в геноциде.
Напомним, ТС ООН также рассматривает жалобу Украины против России по Конвенции о предотвращении геноцида. Она основывается на обвинении Москвы в том, что она безосновательно обвинила Киев в "геноциде в Донбассе", чтобы оправдать полномасштабное вторжение.
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