Катар приостановил поставки газа через Красное море после авиаударов по хуситам

Катар приостановил отправку танкеров со сжиженным природным газом через Баб-эль-Мандебский пролив.
Почему Катар приостановил поставку газа
По данным агентства, по меньшей мере пять судов с сжиженным природным газом, эксплуатируемых Катаром, направлявшихся к проливу в южной части Красного моря, были остановлены с пятницы.
Три танкера остановились у берегов Омана, один — в Красном море, а другой — в Средиземном море вблизи Суэцкого канала.
Объединенные военные силы, в состав которых входят военно-морские силы США и Великобритании, посоветовали торговым судам держаться подальше от опасной зоны в южной части Красного моря после авиаударов по хуситам.
По меньшей мере, три крупных оператора нефтяных танкеров заявили, что будут избегать этого района.
Катар — один из крупнейших мировых экспортеров СПГ — среди немногих поставщиков газа, которые продолжают использовать Красное море для отправки топлива в Европу, добавляет Bloomberg.
Что известно о планах ЕС по проведению военной операции в Красном море
По информации журналистов издания Politico, Евросоюз готовит военную операцию по обеспечению безопасности коммерческих судов в Красном море.
Журналисты издания ссылаются на документ Европейской службы по внешним делам.
Согласно ему, ЕС должен провести планирование операции, которая будет охватывать район Красного моря и Персидский залив.
Отмечается, что операция может начаться уже в конце февраля.
Анонимные европейские дипломаты сообщили журналистам, что этот план будет обсуждаться на следующей неделе на заседании Комитета Евросоюза по международной политике и безопасности.
Пока неизвестно, какие страны предоставят военные корабли, упомянутые в плане.
Также есть сомнения в поддержке Испании, ранее выступавшей против планов использовать в Красном море существующую операцию "Аталанта".
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