Катар приостановил поставки газа через Красное море после авиаударов по хуситам
Категория
Мир
Дата публикации

Катар приостановил поставки газа через Красное море после авиаударов по хуситам

Судно
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Источник:  Bloomberg

Катар приостановил отправку танкеров со сжиженным природным газом через Баб-эль-Мандебский пролив.

Почему Катар приостановил поставку газа

По данным агентства, по меньшей мере пять судов с сжиженным природным газом, эксплуатируемых Катаром, направлявшихся к проливу в южной части Красного моря, были остановлены с пятницы.

Три танкера остановились у берегов Омана, один — в Красном море, а другой — в Средиземном море вблизи Суэцкого канала.

Объединенные военные силы, в состав которых входят военно-морские силы США и Великобритании, посоветовали торговым судам держаться подальше от опасной зоны в южной части Красного моря после авиаударов по хуситам.

По меньшей мере, три крупных оператора нефтяных танкеров заявили, что будут избегать этого района.

Хуситы пока не нападали на суда, перевозящие газ с тех пор, как они начали преследовать корабли в середине ноября, но нежелание Катара обеспечить транзит через пролив подчеркивает резкий рост рисков после ударов под руководством США.

Катар — один из крупнейших мировых экспортеров СПГ — среди немногих поставщиков газа, которые продолжают использовать Красное море для отправки топлива в Европу, добавляет Bloomberg.

Рост рисков может задержать поставки топлива для отопления и электростанций в Европу, но вряд ли приведет к дефициту в ближайшей перспективе. Регион хорошо обеспечен запасами, промышленный спрос остается подавленным, а зима пока была относительно мягкой. Европейские базовые цены на газ торгуются у самого низкого уровня с августа, — резюмирует издание.

Что известно о планах ЕС по проведению военной операции в Красном море

По информации журналистов издания Politico, Евросоюз готовит военную операцию по обеспечению безопасности коммерческих судов в Красном море.

Журналисты издания ссылаются на документ Европейской службы по внешним делам.

Согласно ему, ЕС должен провести планирование операции, которая будет охватывать район Красного моря и Персидский залив.

Отмечается, что операция может начаться уже в конце февраля.

Анонимные европейские дипломаты сообщили журналистам, что этот план будет обсуждаться на следующей неделе на заседании Комитета Евросоюза по международной политике и безопасности.

Пока неизвестно, какие страны предоставят военные корабли, упомянутые в плане.

Также есть сомнения в поддержке Испании, ранее выступавшей против планов использовать в Красном море существующую операцию "Аталанта".

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