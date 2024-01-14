Британия может снова ударить по хуситам в Йемене — МИД
Категория
Мир
Дата публикации

Британия может снова ударить по хуситам в Йемене — МИД

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Источник:  The Telegraph

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон предположил, что Британия может снова нанести удар по объектам хуситов в Йемене, если группировка продолжит атаковать корабли в Красном море.

Британия может снова ударить по хуситам в Йемене

Кэмерон отметил, что у Британии не было другого выбора, кроме как атаковать цели хуситов в Йемене.

Наши удары были необходимы, пропорциональны и законны. Королевские ВВС особо заботились о том, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, — написал британский министр.

Кэмерон сказал, что Британия передавала хуситам "предупреждение по предупреждению", прежде чем присоединиться к ударам под руководством США на этой неделе.

Он заявил, что цены в Великобритании вырастут, если хуситы заблокируют важные торговые пути. Поэтому Лондон участвует в кампании против хуситов, чтобы защитить "свободу судоходства".

Если хуситы откажут судам в прохождении, под угрозой окажутся жизненно важные цепи поставок, а цены вырастут в Британии и во всем мире, — сказал Кэмерон.

Он также допустил, что Британия может снова нанести удары по целям хуситов, если их нападения будут продолжаться.

Мы послали четкий сигнал: то, что делают хуститы — неправильно, и мы полны решимости положить этому конец. Мы будем работать с союзниками. Мы всегда будем защищать свободу судоходства. И что очень важно, мы будем готовы подкрепить слова действиями, — написал глава британского МИД.

Хуситы — это политическая и военная группировка, контролирующая значительную часть Йемена, в том числе столицу. Их поддерживает Иран, заклятый враг Израиля.

Хуситы заявляют о своей поддержке ХАМАС и утверждают, что они нацеливаются на любое судно, направляющееся в Израиль или принадлежащее ему.

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