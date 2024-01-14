Британия может снова ударить по хуситам в Йемене — МИД

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон предположил, что Британия может снова нанести удар по объектам хуситов в Йемене, если группировка продолжит атаковать корабли в Красном море.
Британия может снова ударить по хуситам в Йемене
Кэмерон отметил, что у Британии не было другого выбора, кроме как атаковать цели хуситов в Йемене.
Кэмерон сказал, что Британия передавала хуситам "предупреждение по предупреждению", прежде чем присоединиться к ударам под руководством США на этой неделе.
Он заявил, что цены в Великобритании вырастут, если хуситы заблокируют важные торговые пути. Поэтому Лондон участвует в кампании против хуситов, чтобы защитить "свободу судоходства".
Он также допустил, что Британия может снова нанести удары по целям хуситов, если их нападения будут продолжаться.
Хуситы — это политическая и военная группировка, контролирующая значительную часть Йемена, в том числе столицу. Их поддерживает Иран, заклятый враг Израиля.
Хуситы заявляют о своей поддержке ХАМАС и утверждают, что они нацеливаются на любое судно, направляющееся в Израиль или принадлежащее ему.
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