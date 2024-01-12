Группа украинских моряков находится в плену у йеменских хуситов — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживаемые Ираном йеменские боевики-хуситы захватили в плен четырех украинских моряков.
Что известно об украинских моряках в плену йеменских хуситов
Он добавил, что сейчас украинские власти работают над условиями их возвращения.
Что премьер-министр Британии говорит об ударах по йеменским хуситам.
Глава правительства Великобритании Риши Сунак подверг участие авиации Королевских сил в нанесении ударов по позициям йеменских хуситов.
Он добавил, что атаки ракетами и дронами по гражданским кораблям в Красном море со стороны еменских хуситов ставят под угрозу безопасность судоходства.
По его словам, именно поэтому страна вместе с союзниками по коалиции "прибегла к ограниченным шагам на самозащиту".
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