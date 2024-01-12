Группа украинских моряков находится в плену у йеменских хуситов — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Группа украинских моряков находится в плену у йеменских хуситов — Зеленский

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживаемые Ираном йеменские боевики-хуситы захватили в плен четырех украинских моряков.

Что известно об украинских моряках в плену йеменских хуситов

Ситуация в Красном море для нас тоже очень важна, потому что она повлияла на безопасность украинских граждан. Сейчас четверо наших моряков находятся в плену у хуситов, – отметил Зеленский.

Он добавил, что сейчас украинские власти работают над условиями их возвращения.

Что премьер-министр Британии говорит об ударах по йеменским хуситам.

Глава правительства Великобритании Риши Сунак подверг участие авиации Королевских сил в нанесении ударов по позициям йеменских хуситов.

Позвольте пару слов сказать о ситуации в Черновом море. Альянс Великобритании и США нанес удары против хуситов в Йемене. Это было направлено на уничтожение площадок, с которых запускались дроны и ракеты хуситами против торговых судов в Красном море, отметил Сунак.

Он добавил, что атаки ракетами и дронами по гражданским кораблям в Красном море со стороны еменских хуситов ставят под угрозу безопасность судоходства.

После неоднократных предупреждений о необходимости прекращения этих атак после выступлений ООН 10 января, которое говорило о необходимости сохранения свободы мореходства и необходимости прекращения боевых действий - ничего этого не произошло, - отметил Сунак.

По его словам, именно поэтому страна вместе с союзниками по коалиции "прибегла к ограниченным шагам на самозащиту".

И перед лицом этой агрессии мы всегда будем соблюдать верховенство права, - подчеркнул Сунак.

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