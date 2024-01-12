РФ экстренно созывает СБ ООН из-за ударов США и союзников по хуситам в Йемене

Российские власти требуют немедленно созвать Совет безопасности ООН на фоне ударов США, Британии и союзников по базам хуситов в Йемене.

Россия бьет тревогу из-за атаки на хуситов в Йемене

Согласно данным кремлевских пропагандистов, РФ хочет провести экстренное заседание уже 12 января.

Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену, — сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, требование официальной Москвы является реакцией на то, что ночью 12 января Соединенные Штаты, Британия и их союзники начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Согласно последним данным, американские и британские военные нанесли 60 ударов по 16 вражеским целям.

Для этой атаки союзники использовали запускаемые с военных кораблей и истребителей ракеты "Томагавк".

Американский лидер Джо Байден уже официально подтвердил атаку США, Британии при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов на хуситов в Йемене. Его также поддержал премьер Великобритании Риши Сунак.

Более 10 стран выступили с совместным заявлением касательно ударов по хуситам в Йемене

Союз государств, сформированный с целью защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов, опубликовал совместное заявление, в котором назвал авиаудары по хуситам законной самообороной.

Эти высокоточные удары преследовали цель подорвать и ослабить возможности хуситов угрожать мировой торговле и жизни международных мореплавателей на одном из важнейших водных путей в мире… Сегодняшняя акция продемонстрировала общую приверженность свободе судоходства, международной торговле и защите жизни моряков от незаконных и неоправданных нападений. Поделиться

Общее заявление Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Республики Корея, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Канады опубликовал Белый дом.