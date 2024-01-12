РФ екстрено скликає РБ ООН через удари США та союзників по хуситах у Ємені

Російська влада вимагає негайно скликати Раду безпеки ООН на тлі ударів США, Британії та союзників по базах хуситів у Ємені.
Росія б’є на сполох через атаку на хуситів у Ємені
Згідно з даними кремлівських пропагандистів, РФ хоче провести екстрене засідання з цього приводу уже 12 січня.
Що важливо розуміти, вимога офіційної Москви є реакцією на те, що вночі 12 січня Сполучені Штати, Британія та їхні союзники почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.
Згідно з останніми даними, американські та британські військові завдали 60 ударів по 16 ворожих цілях.
Для цієї атаки союзники використали ракети "Томагавк", що запускаються з військових кораблів і винищувачів.
Американський лідер Джо Байден уже офіційно підтвердив атаку США, Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів на хуситів у Ємені. Його також підтримав прем’єр Британії Ріші Сунак.
Понад 10 країн виступили зі спільною заявою щодо ударів по хуситах у Ємені
Союз держав, який був сформований з метою захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів, опублікував спільну заяву, в якій назвав авіаудари по хуситах законною самообороною.
Спільну заяву Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Республіки Корея, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та Канади опублікував Білий дім.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-