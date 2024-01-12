РФ екстрено скликає РБ ООН через удари США та союзників по хуситах у Ємені
Категорія
Політика
Дата публікації

РФ екстрено скликає РБ ООН через удари США та союзників по хуситах у Ємені

РБ ООН
Джерело:  online.ua

Російська влада вимагає негайно скликати Раду безпеки ООН на тлі ударів США, Британії та союзників по базах хуситів у Ємені.

Росія б’є на сполох через атаку на хуситів у Ємені

Згідно з даними кремлівських пропагандистів, РФ хоче провести екстрене засідання з цього приводу уже 12 січня.

Росія запросила на 12 січня термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку із завданням США і Великою Британією ударів по Ємену, — йдеться в повідомленні.

Що важливо розуміти, вимога офіційної Москви є реакцією на те, що вночі 12 січня Сполучені Штати, Британія та їхні союзники почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Згідно з останніми даними, американські та британські військові завдали 60 ударів по 16 ворожих цілях.

Для цієї атаки союзники використали ракети "Томагавк", що запускаються з військових кораблів і винищувачів.

Американський лідер Джо Байден уже офіційно підтвердив атаку США, Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів на хуситів у Ємені. Його також підтримав прем’єр Британії Ріші Сунак.

Понад 10 країн виступили зі спільною заявою щодо ударів по хуситах у Ємені

Союз держав, який був сформований з метою захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів, опублікував спільну заяву, в якій назвав авіаудари по хуситах законною самообороною.

Ці високоточні удари мали на меті підірвати і послабити можливості хуситів загрожувати світовій торгівлі і життю міжнародних мореплавців на одному з найважливіших водних шляхів у світі… Сьогоднішня акція продемонструвала спільну відданість свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та захисту життя моряків від незаконних і невиправданих нападів.

Спільну заяву Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Республіки Корея, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та Канади опублікував Білий дім.

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