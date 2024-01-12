CNN узнала неожиданные подробности атаки США и союзников на хуситов в Йемене

Согласно данным CNN, глава Пентагона Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене непосредственно из больницы. Для этого ему пришлось использовать полный набор защищенных средств связи.
Глава Пентагона руководил операцией в Йемене из больницы
Об этом журналисты узнали от своего инсайдера в Минобороны США.
Кроме того, сообщается, что после проведения операции он обсудил первоначальные последствия атаки с представителями Совета национальной безопасности, а также главой и командующим CENTCOM.
Журналисты обращают внимание на то, что глава Пентагона был госпитализирован еще 1 января.
Что важно понимать, это произошло после того, как у него возникли осложнения после проведенной 22 декабря операции по лечению рака простаты.
Несмотря на это, как отмечает инсайдер издания, в течение последних трех суток Ллойд Остин активно участвовал в надзоре за ударами по хуситам в Йемене и управлении ими.
США, Британия и союзники атаковали хуситов в Йемене: последние подробности
Ночью 12 января Соединенные Штаты, Британия и их союзники начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.
Американские и британские военные нанесли 60 ударов по 16 вражеским целям. Они были ориентированы на БпЛА, беспилотные надводные корабли, крылатые ракеты и береговые радары наблюдения террористов.
Военные применили более 100 единиц высокоточного оружия, по целям били и крылатыми ракетами Tomahawk с кораблей и подводной лодки.
Союз государств, сформированный с целью защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов, опубликовал совместное заявление, в котором назвал авиаудары по хуситам законной самообороной.
Совместное заявление Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Республики Корея, Британии, США и Канады опубликовал Белый дом.
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