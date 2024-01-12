CNN дізналася неочікувані подробиці атаки США та союзників на хуситів у Ємені

Згідно з даними CNN, очільник Пентагону Ллойд Остін віддавав накази і контролював удари по об'єктах хуситів у Ємені безпосередньо з лікарні. Для цього йому довелося використовувати повний набір захищених засобів зв'язку.

Глава Пентагону керував операцією в Ємені з лікарні

Про це журналісти дізналися від свого інсайдера в Міноборони США.

Сьогодні міністр Остін віддав CENTCOM (Центральне Командування Збройних сил США — ред.) наказ про нанесення ударів і контролював ситуацію в режимі реального часу за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку. Поширити

Окрім того, зазначається, що після проведення операції він обговорив первинні наслідки атаки з представниками Ради національної безпеки, а також головою і командувачем CENTCOM.

Журналісти звертають увагу на те, що очільник Пентагону був шпиталізований ще 1 січня.

Що важливо розуміти, це сталося після того, як у нього виникли ускладнення після проведеної 22 грудня операції з лікування раку простати.

Попри це, як зазначає інсайдер видання, протягом останніх трьох діб Ллойд Остін брав активну участь у нагляді за ударами по хуситам у Ємені і керуванні ними.

Остін також брав участь у зустрічі з Брауном і Куріллою 9 січня для моніторингу комплексної атаки Хуті на морські судноплавні шляхи і відповіді на неї в рамках операції Guardian response. Поширити

США, Британія та союзники атакували хуситів у Ємені: останні подробиці

Уночі 12 січня Сполучені Штати, Британія та їхні союзники почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Американські та британські військові завдали 60 ударів по 16 ворожих цілях. Вони були націлені на ворожі БпЛА, безпілотні надводні кораблі, крилаті ракети та берегові радари спостереження.

Військові застосували понад 100 одиниць високоточної зброї, по цілях били і крилатими ракетами Tomahawk з кораблів та підводного човна.

Союз держав, який був сформований з метою захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів, опублікував спільну заяву, в якій назвав авіаудари по хуситах законною самообороною.

Спільну заяву Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Республіки Корея, Британії, США та Канади опублікував Білий дім.