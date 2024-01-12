Група українських моряків перебуває у полоні в єменських хуситів — Зеленський

Що відомо про українських моряків у полоні єменських хуситів

Ситуація в Червоному морі для нас також дуже важлива, тому що вона вплинула на безпеку українських громадян. Зараз четверо наших моряків перебувають у полоні в хуситів, - зазначив Зеленський. Поширити

Він додав, що наразі українська влада працює над умовами їхнього повернення.

Що прем’єр-міністр Британії каже про удари по єменських хуситах

Очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак підвердив участь авіації Королівських сил у завданні ударів по позиціях єменських хуситів.

Дозвольте пару слів сказати про ситуацію в Черновому морі. Альянс Великої Британії та США здійснив удари проти хуситів у Ємені. Це було спрямоване на знищення майданчиків, з яких запускалися дрони та ракети хуситами проти торгових суден у Червоному морі, - зазначив Сунак. Поширити

Він додав, що атаки ракетами та дронами по цивільних кораблях у Червоному морі з боку єменських хуситів ставлять під загрозу безпеку судноплавства.

Після неодноразових попереджень про необхідність припинення цих атак, після виступів ООН 10 січня, яке говорило про необхідність збереження свободи мореплавства та необхідність припинення бойових дій - нічого цього не сталося, - зазначив Сунак. Поширити

За його словами, саме тому країна разом із союзниками по коаліції "вдалася до обмежених кроків на самозахист".