Група українських моряків перебуває у полоні в єменських хуситів — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримувані Іраном єменські бойовики-хусити захопили в полон чотирьох українських моряків.
Що відомо про українських моряків у полоні єменських хуситів
Він додав, що наразі українська влада працює над умовами їхнього повернення.
Що прем’єр-міністр Британії каже про удари по єменських хуситах
Очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак підвердив участь авіації Королівських сил у завданні ударів по позиціях єменських хуситів.
Він додав, що атаки ракетами та дронами по цивільних кораблях у Червоному морі з боку єменських хуситів ставлять під загрозу безпеку судноплавства.
За його словами, саме тому країна разом із союзниками по коаліції "вдалася до обмежених кроків на самозахист".
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